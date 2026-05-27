Президент США Дональд Трамп после очередного медицинского обследования заявил, что находится в отличном состоянии здоровья. Проверка прошла на фоне продолжающихся дискуссий о возрасте и физическом состоянии американского лидера.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что доволен результатами очередного медицинского обследования, которое прошло в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида под Вашингтоном.

«Все прошло отлично», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social после возвращения в Белый дом.

В июне американскому президенту исполнится 80 лет, и тема его здоровья остается одной из наиболее обсуждаемых в американской политике.

Это уже третье медицинское обследование Трампа после его возвращения в Белый дом в прошлом году. Ожидается, что в ближайшие дни врач президента опубликует официальный отчет. Однако объем раскрываемой информации будет определять сам Белый дом.

В последние месяцы вопросы о состоянии здоровья Трампа звучали все чаще. Поводом становились появлявшиеся у него на руках ссадины, а также случаи, когда журналисты и оппоненты обращали внимание на его сонливость во время публичных мероприятий и совещаний.

При этом администрацию Трампа регулярно критикуют за недостаточную прозрачность в вопросах здоровья президента.

Особенно активно эта тема обсуждается в США на фоне возраста ведущих американских политиков. В последние годы состояние здоровья и физическая форма президентов стали практически постоянной частью политической повестки.

Последнее плановое ежегодное обследование Трамп проходил весной прошлого года. Позже Белый дом сообщал и о внеплановом визите в больницу, который также был представлен как часть медицинского контроля.

Прошлым летом администрация президента заявила, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность. Именно этим тогда объяснялись отеки ног и изменение цвета кожи.

Несмотря на возраст и обсуждения состояния здоровья, Трамп продолжает активно участвовать в политической жизни и сохраняет крайне плотный публичный график.

Сейчас внимание к его физическому состоянию особенно высоко, поскольку США фактически уже входят в новый президентский цикл, где возраст кандидатов снова становится одной из ключевых тем общественной дискуссии.