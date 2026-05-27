Сборная Латвии узнала соперника по четвертьфиналу ЧМ — матч пройдет уже в четверг

Спорт
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЧМ по хоккею 2026
ФОТО: LETA

Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира встретится с Норвегией. Матч пройдет в четверг вечером во Фрибурге.

После завершения группового этапа чемпионата мира по хоккею определился соперник сборной Латвии в четвертьфинале. За выход в полуфинал латвийская команда сыграет со сборной Норвегии.

Матч состоится в четверг во Фрибурге и начнется в 21:20 по латвийскому времени.

Норвежцы заняли второе место в группе B после того, как Канада в заключительном матче обыграла Чехию со счетом 3:2. По ходу встречи чехи вели 2:0 после шайб Марека Алшерса и Доминика Кубалика, однако канадцы сумели переломить игру. Главным героем матча стал Маклин Селебрини, оформивший дубль. Победную шайбу для Канады забросил Джон Таварес. В итоге Канада выиграла группу B с 20 очками, Норвегия набрала 15, Чехия — 13, а Швеция — 12.

В группе A первое место заняла Швейцария, победившая Финляндию со счетом 4:2. Швейцарцы быстро повели 2:0, однако финны сумели сравнять счет благодаря дублю Александра Баркова. В концовке хозяева все же вырвали победу. В итоге Швейцария завершила групповой этап с 21 очком, Финляндия набрала 18, а Латвия — 12.

Для сборной Латвии выход в четвертьфинал уже стал важным шагом после прошлогоднего чемпионата, когда команда не сумела пробиться в плей-офф.

Теперь латвийцам предстоит один из самых важных матчей турнира. Норвегия считается очень неудобным соперником — команда играет жестко, активно борется у бортов и умеет использовать ошибки соперников.

В то же время многие латвийские болельщики восприняли такую четвертьфинальную пару как сравнительно удачный вариант по сравнению с потенциальными матчами против Канады, Швейцарии или Финляндии.

Помимо встречи Латвии и Норвегии, в четвертьфинале также сыграют Канада — США, Чехия — Финляндия и Швейцария — Швеция.

Полуфиналы и матчи за медали пройдут в Цюрихе.

Чемпионат мира завершится 31 мая.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
