Сегодня определятся все пары четвертьфиналистов чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

После победы сборной Латвии над командой Венгрией (8:1) и 4:1 во втором периоде матча США-Австрия уже практически ясны пары четвертьфиналистов. На данный момент они выглядят так:

Швейцария — Словакия; Финляндия — Чехия; Норвегия — Латвия; Канада — США.

Для сборной Латвии ситуация может измениться, если вдруг австрийцы смогут переломить ход матча с американцами - во что верится с трудом и сборная Чехии в последнем матче группы B сенсационно одолеет канадцев. Тогда чехи выходят на Латвию.

По мнению главного тренера сборной Латвии по хоккею Хария Витолиньша - наша команда готова к встрече с любым соперником.

И еще один вариант место сборной Словакии могут занять шведы, а швейцарцы с финнами поменяться местами. Наблюдаем!

О том, как наши играли с венграми - читайте здесь https://bb.lv/statja/sport/2026/05/26/sbornaia-latvii-gromit-vengrov-i-proryvaetsia-v-mirovoi-top-6