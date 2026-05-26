Сборная Латвии громит венгров и прорывается в мировой ТОП-6 0 181

Спорт
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV

В атаке Оскар Батня.

ФОТО: LETA

В последней игре Чемпионата мира по хоккею сборная Латвии обыграла команду Венгрии со счетом 8:1.

Шайбы забили Рудолф Балцерс, Денис Смирнов и Эдуард Тралмакс (1-й период); Том Андерсон, Мик Туманов (2-й период); Ренар Крастенбергс и дважды Сандис Вилманис (3-й период).

По ходу дела Кристерс Гудлевскис пропустил один гол – чтобы скрасить венграм горечь поражения?

Таким образом, сборная Латвии поднимается на 3-е место в своей группе (6-е на чемпионате в целом). Сместить ее оттуда на 4-е место теоретически может сборная Австрии, если сегодня победит команду США – вряд ли, но не исключено.

В любом случае сборная Латвии попадет в четвертьфинал и сегодня к вечеру узнает свое соперника в борьбе за выход в полуфинал.

Что касается игры с венграми, то особо отметим Балцерса – он забивает 7-ю шайбу, лидирует в списке снайперов этого Чемпионата мира и приближается к высшему достижению, установленному Хелмутом Балдерисом. Напомним, последний раз выходец из Латвии забивал больше всех голов на Чемпионате мира почти полвека назад – в 1978 года. Тогда Хелмут Балдерис в форме с надписью СССР забил 9 шайб.

Справедливости ради отметим, что для венгров сегодняшняя игра ничего не решала. Победа или поражение – не важно, сборная Венгрии остается на 7-м месте, сохраняя еще на год прописку в мировой хоккейной элите.

Таким образом, венгры могли расслабиться и получать удовольствие. Впрочем, удовольствие они вряд ли получили, а вот урок должны были вынести – со сборной Латвии лучше не связываться.

#хоккей #спорт #чемпионат мира по хоккею
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
