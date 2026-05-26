Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Остапенко начала «Ролан Гаррос» с победы: матч проходил при жаре выше +30 0 38

Спорт
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алена Остапенко
ФОТО: Instagram

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко успешно преодолела стартовый раунд Открытого чемпионата Франции. В жарком Париже латвийская теннисистка в двух сетах обыграла немецкую спортсменку Эллу Зайдель.

Алена Остапенко начала выступление на «Ролан Гаррос» с победы и вышла во второй круг турнира.

Латвийская теннисистка, занимающая 31-е место в мировом рейтинге WTA и посеянная под 29-м номером, обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель со счетом 6:4, 6:4.

Матч проходил в непростых условиях — в понедельник температура воздуха в Париже превышала +30 градусов. Из-за жары нынешний Открытый чемпионат Франции уже называют одним из самых жарких стартов турнира за последние годы.

Несмотря на погодные условия, Остапенко провела матч достаточно уверенно и сумела завершить встречу в двух сетах без затяжной борьбы.

Выход во второй круг принес латвийской теннисистке 70 очков рейтинга WTA. Следующей соперницей Остапенко станет польская теннисистка Магда Линетт.

Для Остапенко нынешний сезон пока складывается неровно. После победы над Зайдель ее баланс в 2026 году составляет 16 побед и 12 поражений. При этом турниров в этом сезоне латвийка еще не выигрывала.

«Ролан Гаррос» остается для нее особенным турниром. Именно в Париже в 2017 году Остапенко сенсационно завоевала титул чемпионки, добившись одного из самых громких успехов в истории латвийского спорта.

Однако после того триумфа ей ни разу не удавалось пройти на Открытом чемпионате Франции дальше третьего круга. На этой стадии она завершила выступление и год назад.

Для 21-летней Эллы Зайдель этот матч стал дебютом в основной сетке «Ролан Гаррос». В предыдущие два сезона немецкая теннисистка не могла преодолеть квалификацию.

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая ранее завершила выступление в квалификации турнира.

Открытый чемпионат Франции — второй турнир «Большого шлема» сезона. Соревнования в Париже продлятся до следующих выходных.

×
Читайте нас также:
#теннис #погода #Латвия #спорт #жара
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Анатолий Карпов
Иконка видео
Изображение к статье: Нападающий сборной Латвии Мартиньш Дзиеркалс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Крах на рынке нефти и газа
Бизнес
Изображение к статье: Рецепт сочных тефтелей: секрет в соусе
Еда и рецепты
Изображение к статье: Папа Римский предупредил мир об опасностях искусственного интеллекта
Техно
Изображение к статье: Хотите собирать урожай малины ведрами? Используйте секретный ингредиент
Дом и сад
Изображение к статье: Дональд Трамп на фоне карты Ближнего Востока
В мире
Изображение к статье: Пол чайной ложки этого средства – и кабачки начнут активно расти
Дом и сад
Изображение к статье: Крах на рынке нефти и газа
Бизнес
Изображение к статье: Рецепт сочных тефтелей: секрет в соусе
Еда и рецепты
Изображение к статье: Папа Римский предупредил мир об опасностях искусственного интеллекта
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео