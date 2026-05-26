Первая ракетка Латвии Алена Остапенко успешно преодолела стартовый раунд Открытого чемпионата Франции. В жарком Париже латвийская теннисистка в двух сетах обыграла немецкую спортсменку Эллу Зайдель.

Алена Остапенко начала выступление на «Ролан Гаррос» с победы и вышла во второй круг турнира.

Латвийская теннисистка, занимающая 31-е место в мировом рейтинге WTA и посеянная под 29-м номером, обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель со счетом 6:4, 6:4.

Матч проходил в непростых условиях — в понедельник температура воздуха в Париже превышала +30 градусов. Из-за жары нынешний Открытый чемпионат Франции уже называют одним из самых жарких стартов турнира за последние годы.

Несмотря на погодные условия, Остапенко провела матч достаточно уверенно и сумела завершить встречу в двух сетах без затяжной борьбы.

Выход во второй круг принес латвийской теннисистке 70 очков рейтинга WTA. Следующей соперницей Остапенко станет польская теннисистка Магда Линетт.

Для Остапенко нынешний сезон пока складывается неровно. После победы над Зайдель ее баланс в 2026 году составляет 16 побед и 12 поражений. При этом турниров в этом сезоне латвийка еще не выигрывала.

«Ролан Гаррос» остается для нее особенным турниром. Именно в Париже в 2017 году Остапенко сенсационно завоевала титул чемпионки, добившись одного из самых громких успехов в истории латвийского спорта.

Однако после того триумфа ей ни разу не удавалось пройти на Открытом чемпионате Франции дальше третьего круга. На этой стадии она завершила выступление и год назад.

Для 21-летней Эллы Зайдель этот матч стал дебютом в основной сетке «Ролан Гаррос». В предыдущие два сезона немецкая теннисистка не могла преодолеть квалификацию.

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая ранее завершила выступление в квалификации турнира.

Открытый чемпионат Франции — второй турнир «Большого шлема» сезона. Соревнования в Париже продлятся до следующих выходных.