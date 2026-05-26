На фоне инцидентов с атаками дронов по объектам в странах Балтии местные власти обратились к Украине за опытом в сфере строительства бомбоубежищ, сообщает Politico.

По словам Игоря Федирко, руководителя одной из ведущих групп оборонной промышленности Украины, в течение последних недель балтийские компании обращались к украинским производителям оборонной продукции и экспертам по гражданской защите, чтобы обсудить строительство бомбоубежищ.

"Да, это правда", – сказал Федирко, генеральный директор и исполнительный директор Украинского совета оборонной промышленности, в интервью изданию в кулуарах форума GLOBSEC, который состоялся 21–23 мая в Праге.

"Это не большие страны. Они пытаются найти лучшие решения против российской агрессии, если она произойдет. Чтобы сохранить своих людей живыми и невредимыми", – отметил он.

Разговоры о бомбоубежищах свидетельствуют о растущей тревоге на восточном фланге НАТО относительно масштабов и интенсивности российской кампании с использованием дронов против Украины – а также об опасениях, что даже ограниченное вторжение или атака с переброской сил может перегрузить оборонительные силы на начальных этапах конфликта.

Юрий Рыженков, генеральный директор крупного украинского производителя стали "Метинвест", сказал, что его компания провела предварительные переговоры с правительствами стран Балтии о строительстве укрытий для защиты от потенциальных атак дронов.

Недавнее увеличение количества вторжений дронов в страны Балтии – включая украинские дроны, отклонившиеся от курса, как считается, в результате российского вмешательства – усилило интерес к украинскому опыту.

"Строительство бомбоубежища под силу каждому, но ценность заключается в тактических знаниях", – отметил Рыженков.

Балтийские чиновники опасаются, что небольшие территории их стран и сконцентрированное городское население не оставят практически никакого запаса прочности в случае масштабного нападения.

На фоне повышенной боевой готовности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по вопросам обороны во вторник прибыли в Литву на встречу с президентом Латвии Эдгаром Ринкеичем и другими лидерами стран Балтии.