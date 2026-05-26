Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обмен опытом: Украина будет учить Латвию строить бомбоубежища 3 369

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бомбоубежище в Киеве. Такое поставят в Риге?

Бомбоубежище в Киеве. Такое поставят в Риге?

ФОТО: dreamstime

На фоне инцидентов с атаками дронов по объектам в странах Балтии местные власти обратились к Украине за опытом в сфере строительства бомбоубежищ, сообщает Politico.

По словам Игоря Федирко, руководителя одной из ведущих групп оборонной промышленности Украины, в течение последних недель балтийские компании обращались к украинским производителям оборонной продукции и экспертам по гражданской защите, чтобы обсудить строительство бомбоубежищ.

"Да, это правда", – сказал Федирко, генеральный директор и исполнительный директор Украинского совета оборонной промышленности, в интервью изданию в кулуарах форума GLOBSEC, который состоялся 21–23 мая в Праге.

"Это не большие страны. Они пытаются найти лучшие решения против российской агрессии, если она произойдет. Чтобы сохранить своих людей живыми и невредимыми", – отметил он.

Разговоры о бомбоубежищах свидетельствуют о растущей тревоге на восточном фланге НАТО относительно масштабов и интенсивности российской кампании с использованием дронов против Украины – а также об опасениях, что даже ограниченное вторжение или атака с переброской сил может перегрузить оборонительные силы на начальных этапах конфликта.

Юрий Рыженков, генеральный директор крупного украинского производителя стали "Метинвест", сказал, что его компания провела предварительные переговоры с правительствами стран Балтии о строительстве укрытий для защиты от потенциальных атак дронов.

Недавнее увеличение количества вторжений дронов в страны Балтии – включая украинские дроны, отклонившиеся от курса, как считается, в результате российского вмешательства – усилило интерес к украинскому опыту.

"Строительство бомбоубежища под силу каждому, но ценность заключается в тактических знаниях", – отметил Рыженков.

Балтийские чиновники опасаются, что небольшие территории их стран и сконцентрированное городское население не оставят практически никакого запаса прочности в случае масштабного нападения.

На фоне повышенной боевой готовности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по вопросам обороны во вторник прибыли в Литву на встречу с президентом Латвии Эдгаром Ринкеичем и другими лидерами стран Балтии.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Украина #Латвия #оборона #дроны #Европейская комиссия #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Карта Латвии, сирены гражданской обороны и уведомление тревоги на смартфоне
Изображение к статье: Заброшенная детская комната
Изображение к статье: Малтская средняя школа
Изображение к статье: Городская панорама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Выставка дронов
Политика
1
Изображение к статье: Врачи назвали лучшее время для ужина — и это не 18:00
Люблю!
Изображение к статье: Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс
Политика
1
Изображение к статье: Ночью в узких улочках Риги... Иконка видео
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Мед
Бизнес
1
Изображение к статье: Эвика Силиня
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Выставка дронов
Политика
1
Изображение к статье: Врачи назвали лучшее время для ужина — и это не 18:00
Люблю!
Изображение к статье: Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео