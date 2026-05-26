Аналитик конфедерации работодателей Янис Херманис в социальной сети facebook привел таблицу, составленную статистическим агентством ЕС Eurostat, в которой приведены нетто-зарплаты всех стран ЕС, коррегируя их в соответствии с паритетом покупательской способности. Наша страна, как вы могли догадаться, находится в нижней части этой таблице, а именно - на 5-м месте с конца. Единственное утешение - мы все-таки опередили Эстонию! Это произошло за счет повышения в соседней стране ставок подоходного налога с населения и НДС. Итак, в Латвии годовая нетто-зарплата (после уплаты налогов) в среднем составляет 20 533 евро, а в Эстонии - 20 047 евро. Хуже всего в Греции, где нетто-зарплата составляет 17 509 евро.

Литва же неуклонно приближается к группе середничков ЕС - там зарплата в год составляет 22 859 евро. Отметим, что средний показатель по ЕС - 26 346 евро.

Самая же большая средняя годовая зарплата в Люксембурге - 40 846 евро, то есть почти в два раза больше, чем в Латвии! В первую тройку входят также Австрия (32 608 евро) и Ирландия (32 059 евро).