Во вторник вечером «Rīgas ūdens» начнет промывку магистральных водопроводов на участке от Брасы до Юглы. В нескольких районах Риги жители могут заметить помутнение воды, беловатый оттенок и снижение давления.

ООО «Rīgas ūdens» сегодня с 20:00 начнет масштабную профилактическую промывку магистральных водопроводов в Риге.

Работы охватят участок длиной около 6,5 километра — от Брасского моста до Юглы в районе Видземской аллеи — и продлятся до вечера среды.

Во время промывки изменения качества воды могут заметить жители Чиекуркалнса, Саркандаугавы и части Брасы — в районе улиц Менесс и Клияна.

В компании предупреждают, что вода временно может стать мутной или приобрести беловатый оттенок. Это связано с попаданием воздуха в систему после промывки труб. В «Rīgas ūdens» подчеркивают, что такая вода безопасна для здоровья и пригодна для использования.

Ночью также планируются кратковременные отключения воды по адресам: улица Гауяс 1A и 1B, а также улица Старта 3, 5, 6B и 8. Кроме того, пониженное давление воды возможно в ряде домов на улице Старта.

Промывка водопроводов проводится для удаления накопившихся отложений — частиц железа и минералов, которые со временем оседают внутри труб.

Для жителей это прежде всего означает более стабильное качество воды в будущем: меньше мутности, более прозрачная вода и улучшение вкуса.

Сейчас «Rīgas ūdens» постепенно увеличивает объемы таких профилактических работ. Если раньше ежегодно промывали около 120 километров сетей, то в прошлом году объем вырос почти втрое — до 333,5 километра.

В 2026 году предприятие планирует промыть уже 360 километров водопроводных сетей.

В компании отмечают, что долгосрочный план был разработан совместно с Рижским техническим университетом. Он предусматривает регулярную промывку более чем 1500 километров рижских водопроводов не реже одного раза в пять лет.

Фактически это одна из крупнейших программ профилактического обслуживания городской водопроводной системы за последние годы.

Ранее также сообщалось, что муниципальное предприятие «Rīgas ūdens» завершило 2025 год с прибылью более 590 тысяч евро, а оборот компании вырос до 80,3 миллиона евро.