Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спокойствие в Латгалии отменяется. Что на этот раз? 1 276

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Неспокойное небо

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления.

Во время полетов возможен повышенный уровень шума.

Сообщается, что полеты на малых высотах - это специфические военно-тактические полеты военной авиации (самолетов и вертолетов). Они необходимы для того, чтобы пилоты могли поддерживать квалификацию и соответствующие навыки, необходимые для выполнения боевых и других полетов.

Полеты на малых высотах в воздушном пространстве Латвии проходят только на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому шум, создаваемый военными воздушными судами, кратковременный и не наносит вреда людям и имуществу.

Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием, так как они являются важной составляющей укрепления общей безопасности государства и союзников.

×
Читайте нас также:
#авиация #Латвия #безопасность #шум #Даугавпилс
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдмундс Крастиньш
Изображение к статье: Человек в лесу
Изображение к статье: Мужчина считает с помощью калькулятора
Изображение к статье: Женщина, переживающая кошмар

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие травы нельзя давать собакам?
В мире животных
Изображение к статье: Ветер есть, а мельниц мало.
Бизнес
Изображение к статье: «Похудеть бы, но все время хочется есть».
Люблю!
Изображение к статье: Брэд Питт и Инес де Рамон.
Lifenews
Изображение к статье: Кулбергс получает напутствие от Ринкевича.
Политика
1
Изображение к статье: Барселона
В мире
Изображение к статье: Какие травы нельзя давать собакам?
В мире животных
Изображение к статье: Ветер есть, а мельниц мало.
Бизнес
Изображение к статье: «Похудеть бы, но все время хочется есть».
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео