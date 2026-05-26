Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вопреки всему... Правительство одобрило сомнительную реформу 0 297

Политика
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание Кабинета Министров. Фото - Valsts kanceleja

Заседание Кабинета Министров.

Правительство Силини на своем последнем перед уходом в историю заседании решило не брать в расчет позицию отрасли и социальных партнеров.

Итак, сегодня проходит последнее заседание правительства Силини - как ожидается, уже в четверг Сейм утвердит новое правительство Кулбергса. Перех уходом в историю правительство Силини решило все-таки одобрить и направить в Сейм пакет законодательных поправок в рамках "реформы", суть которой сводится к тому, что уже со следующего года функции надзора за небанковской сферой (финансовые компании) перенимает от Центра защиты прав потребителей Банк Латвии. Отметим, что скептически к данной "реформе" отнеслись социальные партнеры правительства - конфедерации работодателей и торгово-промышленная палата. Они эту реформу не согласовали, против нее категорически выступил и сам Центр защиты прав потребителей, директор которого Зайга Лиепиня и сегодня на заседании подчеркнула: предлагаемые изменения никак не решает главную проблему - защиту прав потребителей, поскольку Банк Латвии просто не имеет такого опыта! В свою очередь, руководитель ассоциации небанковского сектора Fintech Latvia Тина Лусе отметила, что непонятны цели этой реформы и зачем ломать то, что эффективно работает? Центр защиты прав потребителей вполне справляется с функциями надзора за финансовыми компаниями и проблем здесь нет. Ей вторил и министр экономики Виктор Валайнис, который заметил, что вообще-то в стране достаточно реальных проблем, которые нужно решать и в данной сомнительной реформе нет никакой необходимости. Валайнис и представители отрасли призвали все-таки не двигать дальше этот пакет законопроектов.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, напротив, призвал поддержать предлагаемые изменения и пообещал, что небанковскому сектору будет предоставлен переходный период. Он посчитал логичным, что регулирование всей финансовой отрасли будет сосредоточено в одном месте - в Банке Латвии.

Отставной премьер Эвика Силиня все-таки призвала одобрить пакет изменений в нормативных актах, но при этом согласились с тем, что должен быть предоставлен более длительный переходный период. Она считает, что передача надзорных функций Банку Латвии уже с 1-го января следующего года - это слишком рано, отрасль просто не успеет подготовиться к таким переменам. Премьер выразила надежду, что в Сейме сроки подкорректируют. В итоге пакет законопроектов уже на следующую неделю поступит в Сейм и депутаты будут решать, начать ли рассмотрение этой реформы по-существу - в комиссии парламента.

×
Читайте нас также:
#банк Латвии #финансы #правительство #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эвика Силиня. Эксклюзив!
Изображение к статье: Эстония отреагировала на обвинения.
Изображение к статье: Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс
Изображение к статье: Кулбергс получает напутствие от Ринкевича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эвика Силиня
Наша Латвия
Изображение к статье: Ветер
Наша Латвия
Изображение к статье: Мед
Бизнес
1
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Рассел Кроу.
Lifenews
Изображение к статье: Искусственный интеллект
Техно
Изображение к статье: Эвика Силиня
Наша Латвия
Изображение к статье: Ветер
Наша Латвия
Изображение к статье: Мед
Бизнес
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео