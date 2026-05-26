Итак, сегодня проходит последнее заседание правительства Силини - как ожидается, уже в четверг Сейм утвердит новое правительство Кулбергса. Перех уходом в историю правительство Силини решило все-таки одобрить и направить в Сейм пакет законодательных поправок в рамках "реформы", суть которой сводится к тому, что уже со следующего года функции надзора за небанковской сферой (финансовые компании) перенимает от Центра защиты прав потребителей Банк Латвии. Отметим, что скептически к данной "реформе" отнеслись социальные партнеры правительства - конфедерации работодателей и торгово-промышленная палата. Они эту реформу не согласовали, против нее категорически выступил и сам Центр защиты прав потребителей, директор которого Зайга Лиепиня и сегодня на заседании подчеркнула: предлагаемые изменения никак не решает главную проблему - защиту прав потребителей, поскольку Банк Латвии просто не имеет такого опыта! В свою очередь, руководитель ассоциации небанковского сектора Fintech Latvia Тина Лусе отметила, что непонятны цели этой реформы и зачем ломать то, что эффективно работает? Центр защиты прав потребителей вполне справляется с функциями надзора за финансовыми компаниями и проблем здесь нет. Ей вторил и министр экономики Виктор Валайнис, который заметил, что вообще-то в стране достаточно реальных проблем, которые нужно решать и в данной сомнительной реформе нет никакой необходимости. Валайнис и представители отрасли призвали все-таки не двигать дальше этот пакет законопроектов.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, напротив, призвал поддержать предлагаемые изменения и пообещал, что небанковскому сектору будет предоставлен переходный период. Он посчитал логичным, что регулирование всей финансовой отрасли будет сосредоточено в одном месте - в Банке Латвии.

Отставной премьер Эвика Силиня все-таки призвала одобрить пакет изменений в нормативных актах, но при этом согласились с тем, что должен быть предоставлен более длительный переходный период. Она считает, что передача надзорных функций Банку Латвии уже с 1-го января следующего года - это слишком рано, отрасль просто не успеет подготовиться к таким переменам. Премьер выразила надежду, что в Сейме сроки подкорректируют. В итоге пакет законопроектов уже на следующую неделю поступит в Сейм и депутаты будут решать, начать ли рассмотрение этой реформы по-существу - в комиссии парламента.