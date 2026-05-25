Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это «самоубийственное» правительство» – политолог не верит, что Кулбергс и министры долго протянут 1 378

Политика
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кулбергс получает напутствие от Ринкевича.

Кулбергс получает напутствие от Ринкевича.

«Здесь могут начаться серьезные невзгоды правительства Кулбергса», – так за новый политический поворот заглядывает в Diena известный эксперт Янис Икстенс.

«Вроде как правительство Кулбергса уже будет поддержано в Сейме. Но, если мы смотрим на этот процесс не с точки зрения каких-то интриг Вецриги, а с точки зрения содержательного и рационального процесса, цель которого уменьшить проблемы, с которыми Латвия в данный миг сталкивается...».

Есть и такой вариант, что новое правительство будет основываться на голосах «Латвии на первом месте», не исключает Я.Икстенс.

«Объединенный список», считает аналитик, имеет основания для беспокойства. Эта политическая сила «не желает и им также было бы чрезвычайно невыгодно с точки зрения скорых выборов, чтобы Кулбергс потерпел поражение, ибо Кулбергс – выдвинутый кандидат в премьеры на выборы».

«Если он сейчас провалится, то это, конечно, удар. В этом контексте мне бы казалось политически мудрей продвигать Мариса Кучинскиса на это «самоубийственное» правительство, а Кулбергса отложить до выборов».

«В любом случае также со всем этим своим хаотическим задором, который мы можем видеть в рассказах Кулбергса, сейчас у нас коалиция из четырех... В этом предварительном договоре каждый из партнеров получит что-то свое, что для них очень важно, «Единство» – права человека, националисты – иммиграцию, СЗК — базовую пенсию».

×
Читайте нас также:
#выборы #Латвия #коалиция #парламент #министры #правительство #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич
Изображение к статье: Портфели ждут новых министров
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич
Изображение к статье: Раймонд Паулс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие травы нельзя давать собакам?
В мире животных
Изображение к статье: Ветер есть, а мельниц мало.
Бизнес
Изображение к статье: Неспокойное небо
Наша Латвия
1
Изображение к статье: «Похудеть бы, но все время хочется есть».
Люблю!
Изображение к статье: Брэд Питт и Инес де Рамон.
Lifenews
Изображение к статье: Барселона
В мире
Изображение к статье: Какие травы нельзя давать собакам?
В мире животных
Изображение к статье: Ветер есть, а мельниц мало.
Бизнес
Изображение к статье: Неспокойное небо
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео