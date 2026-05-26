Каждому по гусю! В Латвии обозначился новый тренд

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гуси идут в Ригу

Разведение гусей становится популярным благодаря их неприхотливости, высокой рентабельности и экологичности содержания. Они дают ценное мясо, пух и перо. В последние годы фермеры и владельцы участков выбирают эту птицу по этим ключевым причинам.

Достаточно посетить стихийные фермерские рынки и изучить популярные сайты объявлений, как вы сразу заметите, возросшую популярность гусей в Латвии.

В интернет-пространстве с недавних пор горячо обсуждается эта тенденция, очень много комментариев, но, пожалуй, самый емкий: "Гуси спасли Рим - дадим им шанс спасти Ригу!"

На самом деле, гуси, реально подбираются к столице - в Елгаве выращивание гусей уже поставлено на широкую ногу, так что до Риги - один шажок.

Как в любом бизнесе, возможны и разочарования. В плане гусей - это неправильный выбор породы, сообщает фермер Дайнис Озолс.

  • В Латвии свою породу так и не селекционировали, - делится своими знаниями энтузиаст гусиного дела, - поэтому на рынке доминируют две экспортные: холмогорская и кубанская.

Но, оказывается, что этот две большие разницы и потому часто источники разочарования: холмогорские гуси ценятся за рекордную мясную массу и статус гигантов. Кубанские — это миниатюрные, но очень выносливые и яйценоские птицы, идеальные для небольших хозяйств.

Одним словом, дорогие читатели bb.lv - определяйтесь! Цены на того или иного гусенка в Латвии обычно начинаются с 10 евро.

#сельское хозяйство #Латвия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
