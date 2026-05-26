Играем уже в четверг. Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Спорт
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Болельщики сборной Латвии

Болельщики сборной Латвии

Все участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, проходящего в Швейцарии, понятны. Осталось дождаться, кто на кого выйдет в жестком плей-офф.

В группе А в плей-офф турнира попали сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США. Американская сборная заняла четвёртое место, наша — третье. Сборные Швейцарии и Финляндии в последнем матче группового этапа в очном противостоянии решат, кто займёт первое место в группе.

В группе В в четвертьфинал квалифицировались сборные Канады, Норвегии, Чехии и Швеции. Шведская сборная заняла четвёртое место в группе, Канада гарантировала себе первое место. Остальные места будут известны после завершения последнего матча в группе между национальными командами Канады и Чехии.

Соответственно, соперником сборной Латвии при выигрыше Канады станет Норвегия, при проигрыше - Чехия.

Матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею пройдут 28 мая.

О том, как наши в последнем матче группового этапа разгромили венгров - читайте здесь https://bb.lv/statja/sport/2026/05/26/sbornaia-latvii-gromit-vengrov-i-proryvaetsia-v-mirovoi-top-6

#хоккей #Финляндия #Чехия #спорт #чемпионат мира #Канада #Швейцария
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
