Все участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, проходящего в Швейцарии, понятны. Осталось дождаться, кто на кого выйдет в жестком плей-офф.

В группе А в плей-офф турнира попали сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США. Американская сборная заняла четвёртое место, наша — третье. Сборные Швейцарии и Финляндии в последнем матче группового этапа в очном противостоянии решат, кто займёт первое место в группе.

В группе В в четвертьфинал квалифицировались сборные Канады, Норвегии, Чехии и Швеции. Шведская сборная заняла четвёртое место в группе, Канада гарантировала себе первое место. Остальные места будут известны после завершения последнего матча в группе между национальными командами Канады и Чехии.

Соответственно, соперником сборной Латвии при выигрыше Канады станет Норвегия, при проигрыше - Чехия.

Матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею пройдут 28 мая.

