Россия предупредила Армению о возможном прекращении поставок газа, нефтепродуктов и других стратегически важных товаров, если Ереван продолжит курс на сближение с Евросоюзом. Предупреждение прозвучало на фоне растущего охлаждения отношений между двумя странами.

Россия предупредила Армению, что может в одностороннем порядке приостановить или полностью денонсировать соглашение о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Как сообщает Meduza со ссылкой на газету «Коммерсант», об этом Ереван в официальном письме уведомил министр энергетики России Сергей Цивилев.

Речь идет о соглашении, подписанном между Россией и Арменией в 2013 году. Тогда Москва фактически предоставила Еревану льготные условия поставок — без экспортных пошлин на газ, нефтепродукты и алмазы. Теперь Россия дает понять, что эти условия могут быть пересмотрены на фоне политического курса Армении в сторону Евросоюза.

Ситуация особенно чувствительна для Еревана, поскольку страна по-прежнему крайне сильно зависит от российских поставок. По данным аналитиков, Армения получает из России около 85% потребляемого газа, более 60% импортируемых нефтепродуктов и половину всех поставок необработанных алмазов.

Если соглашение будет расторгнуто, последствия могут оказаться не только энергетическими, но и финансовыми. Согласно условиям договора, Армении придется либо выплатить компенсацию России, либо невыплаченные суммы могут быть признаны государственным долгом.

Фактически Москва использует один из самых болезненных для Армении рычагов давления — энергетику и зависимость от российского рынка.

За последние годы отношения между странами заметно ухудшились.

После конфликта с Азербайджаном армянские власти все чаще обвиняли Россию в том, что Москва не оказала Еревану ожидаемой поддержки как союзнику. На этом фоне Армения начала активнее развивать отношения с ЕС и США.

В 2025 году парламент страны даже принял закон о курсе на вступление в Евросоюз. В Ереване также рассчитывают в ближайшие годы добиться безвизового режима с ЕС.

Сейчас давление со стороны Москвы усиливается еще и потому, что в Армении приближаются парламентские выборы, назначенные на 7 июня. По данным СМИ и аналитиков, Кремль ведет кампанию против премьер-министра Никола Пашиняна, а также постепенно вводит экономические ограничения против Армении.

Для региона Южного Кавказа происходящее может стать одним из самых серьезных геополитических переломов последних лет — Армения фактически пытается выйти из традиционной российской орбиты влияния, оставаясь при этом экономически и энергетически тесно связанной с Москвой.