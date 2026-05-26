Накануне своего 80-летия Дональд Трамп прошел медицинский осмотр – как его здоровье?

Дата публикации: 26.05.2026
Дональд Трамп бодр и полон сил.

Президент США Дональд Трамп во вторник прошел медицинское обследование в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида и заявил, что врачи подтвердили его отличное состояние здоровья.

Об этом американский президент сам написал в своей социальной сети Truth Social.

Это обследование стало четвертым для Трампа со времени его второго президентского срока. В следующем месяце американскому президенту исполняется 80 лет.

"Только что закончил свое полугодовое медицинское обследование в Военном медицинском центре имени Уолтера Рида. Все прошло ИДЕАЛЬНО. Спасибо замечательным врачам и персоналу!", – написал он.

Белый дом заранее предоставил мало подробностей о предстоящем медосмотре, и сам Трамп также не рассказал ни о каких обследованиях или анализах, которые он прошел.

В прошлом году Трамп проходил медицинское обследование дважды, что является весьма необычной практикой для американских президентов, которые обычно проходят одно комплексное обследование в год.

#США #президент #Дональд Трамп #социальные сети #белый дом #здоровье #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
