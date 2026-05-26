На острове в Австралии уничтожили всех мышей и крыс: нереальные последствия 0 363

Дата публикации: 26.05.2026
Что происходит с природой, когда прогоняют инвазивных хищников.

Полное исчезновение пришлых грызунов на австралийском острове Лорд-Хау привело к бурному возрождению местных беспозвоночных обитателей.

Исследователи из Сиднейского университета (Австралдия) зафиксировали резкий скачок численности насекомых и других мелких существ. Международная группа экспертов под руководством Максима Адамса детально изучила, как изменилась экосистема после того, как в 2019 году на клочке земли посреди океана ликвидировали последнюю черную крысу и домовую мышь.

Общее число беспозвоночных выросло в несколько раз. Счастливый билет вытянули крупные виды насекомых, которые раньше были самой легкой добычей для зубастых хищников. Настоящий демографический взрыв пережили местные кустарниковые тараканы и обычные мокрицы. Отчет опубликовали в научном журнале Biological Invasions. Ранее мы рассказывали, что будет, если исчезнут все насекомые.

Бум среди насекомых

Чтобы понять масштабы перемен, биологи собрали более 24 000 образцов различных жуков, пауков и многоножек в 20 лесных зонах по всему острову. Затем специалисты сравнили эти данные с архивными образцами, которые ловили в ловушки еще до зачистки, в 2016 и 2017 годах.

Самый бурный рост популяции ученые заметили среди крупных существ, чья длина превышает 13 миллиметров. Это полностью подтвердило догадки экспертов: крысы и мыши больше 100 лет подряд беспощадно истребляли местную фауну. Теперь гигантские насекомые заполнили леса и стали обедом для редких местных гекконов и насекомоядных птиц. Островной мониторинг подтвердил, что вслед за жуками в рост пошла и популяция редкой птицы — новозеландской султанки. Руководитель лаборатории профессор Натан Ло отмечает, что грызуны умудрились сломать и перестроить под себя абсолютно все природные связи на острове, и только сейчас природа начинает медленно приходить в себя.

Восстановление экосистемы

Впрочем, экологи спешат немного охладить пыл и предупреждают, что восстановление дикой природы — это сложный и долгий процесс. Не стоит думать, что экосистема мгновенно и как по волшебству вернулась в свое первобытное состояние. Численность одних групп букашек заметно выросла, а вот другие виды, наоборот, слегка сдали свои позиции. К тому же на ситуацию всегда влияют глобальные изменения климата, привычные сезонные капризы погоды и естественная смена мест обитания. Кроме того, ученые пока собирали образцы только на земле и на нижних ветках деревьев, не забираясь в высокие кроны и глубокие лесные водоемы.

На полное выздоровление у острова могут уйти долгие годы или даже целые десятилетия. В ближайшем будущем ученые планируют подключить к работе точный генетический анализ. Это поможет доподлинно узнать, какие именно коренные виды выиграли от исчезновения крыс, а какие пришлые жуки тайно пытаются занять освободившиеся места. Также исследователи хотят детально изучить качество островной почвы, ведь именно беспозвоночные отвечают за ее плодородие.

#Австралия #насекомые #экология #грызуны #исследования #инвазивные виды
Автор - Андрей Хазов
Автор - Андрей Хазов
