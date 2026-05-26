19-20 мая в столице Казахстана впервые прошел масштабный международный симпозиум, посвященный историческому наследию Золотой Орды. Это мероприятие объединило более 300 ведущих ученых, историков, археологов и экспертов из 23 стран мира, сообщили bb.lv в посольстве Казахстана в Латвии.

Открывая мероприятие, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил особую значимость переосмысления исторического наследия Великой степи. «Золотая Орда оставила глубокий след в истории Евразии, сыграв важную роль в формировании многих народов и государств. Для Казахстана изучение этого наследия имеет особое значение как часть нашей исторической памяти и государственности», - подчеркнул глава государства.

К.Токаев заявил, что в государственной деятельности Казахстан является прямым наследником Золотой Орды и в стране предпринимаются системные усилия для того, чтобы адаптировать и модернизировать это колоссальное духовное и историческое достояние применительно к XXI веку.

Он призвал мировое академическое сообщество к глубокому и позитивному переосмыслению золотоордынской эпохи. Совместно изучать колоссальные интеллектуальные, политические и культурные достижения степной империи, а также пересмотреть устаревшие стереотипы, согласно которым кочевые общества якобы не обладали полноценной государственностью.

Одной из центральных тем симпозиума стала научная ответственность и политическая нейтральность исследователей. В условиях современной геополитической напряженности история не должна становиться инструментом идеологических манипуляций. Спикеры сошлись во мнении, что летопись Золотой Орды - это неделимое наследие большого числа современных народов, и попытки монополизировать эту тему подрывают международное доверие.

Особое внимание участников привлекла тематическая выставка, посвященная Золотой Орде как уникальной модели степной цивилизации. Экспозиция представила богатое историческое наследие эпохи: археологические находки, письменные источники, монеты, предметы быта и дипломатические документы. Был представлен рукописный свиток «Шежіре ханов», содержащий генеалогические сведения о правителях того времени. Посетители также смогли увидеть Каталонский атлас, редкие рукописи и дипломатическую переписку.

Интерактивная часть выставки включала карту с 70 археологическими и архитектурными памятниками, связанными с эпохой Золотой Орды. Для 17 объектов были подготовлены подробные описания, аэрофотоснимки и современные 3D-визуализации. В основу экспозиции легли материалы, найденные на территории древних городов Сарайшык, Сыганак, Баршынкент и других исторических центров Казахстана. Одним из главных итогов форума стало принятие Астанинской декларации о наследии Золотой Орды. Документ направлен на расширение международного научного сотрудничества, объединение исследовательских инициатив и укрепление взаимодействия между научными центрами разных стран.

Проведение симпозиума подтвердило растущий международный интерес к изучению наследия Золотой Орды и подчеркнуло стремление Казахстана стать ключевой площадкой для научного диалога о прошлом и будущем Центральной Евразии.