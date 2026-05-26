В Бельгии произошло столкновение поезда со школьным автобусом: несколько человек погибли 0 83

Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авария в Бельгии.

Фото: VRT.

В Бельгии несколько человек погибли при столкновении поезда со школьным автобусом.

В Бельгии произошло столкновение поезда со школьным автобусом. По данным VRT Nieuws, ссылающегося на официальный источник, в результате аварии есть несколько погибших.

ДТП произошло около 08:15 на железнодорожном переезде в Бюггенхауте — населенном пункте между Антверпеном и Брюсселем. По предварительной информации мэра города, автобус выехал на переезд, когда шлагбаумы уже были закрыты, https://nos.nl/artikel/2615867-meerdere-doden-bij-aanrijding-tussen-trein-en-schoolbus-in-belgie NOS.

«Поезд уже начал снижать скорость. Машинист задействовал аварийный тормоз, но предотвратить столкновение не смог», — сообщили представители железной дороги.

Также сообщается о материальном ущербе на железнодорожном переезде. «Но сейчас это меньше всего нас беспокоит. Наши мысли — с жертвами трагедии, их семьями и близкими», — отметили представители служб.

Как сообщает VRT Nieuws, на месте работают многочисленные экстренные службы.

В поезде находились около ста человек. Все они были эвакуированы и размещены в пожарной части.

В настоящее время железнодорожное сообщение нарушено.

Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
