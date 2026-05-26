Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самый странный научный эксперимент 90-х едва не закончился катастрофой 0 332

Техно
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самый странный научный эксперимент 90-х едва не закончился катастрофой

В 1991 году восемь добровольцев на два года закрылись в гигантской стеклянной конструкции посреди пустыни Аризоны, пытаясь выжить в полностью автономной экосистеме. Однако уже через несколько месяцев в Biosphere 2 начал стремительно исчезать кислород, а ученым пришлось искать причину загадочного сбоя. Разгадка удивила всех.

В 1991 году восемь человек заперлись в герметичной стеклянной конструкции в пустыне Аризоны, чтобы прожить два года в полностью изолированной экосистеме. Однако кислород в их "мире" начал постепенно исчезать – и пришлось закачивать его извне, пишет Space Daily.

Biosphere 2 – это огромное стеклянное сооружение площадью три акра недалеко от города Оракл в Аризоне. Внутри были обустроены пять природных зон: тропический лес, океан с коралловым рифом, мангровое болото, саванна и пустыня. Также был сельскохозяйственный участок, где экипаж выращивал себе еду.

biosfera3.jpg

Внутри поселились восемь человек — четыре мужчины и четыре женщины. Они должны были прожить два года полностью изолированно от внешнего мира, используя только ресурсы замкнутой системы.

Сначала уровень кислорода был нормальным — около 21 процента. Однако со временем он начал снижаться и в итоге упал до 14 процентов — примерно как на высоте четырех километров над уровнем моря. Участники жаловались на слабость, усталость и одышку.

Главной загадкой стало то, что кислород исчезал, но уровень углекислого газа не рос так быстро, как ожидалось.

Позже ученые выяснили, что причина крылась сразу в двух факторах. Почва внутри комплекса оказалась насыщена микроорганизмами, которые активно потребляли кислород и выделяли углекислый газ. При этом растения не успевали компенсировать потери.

Второй неожиданной причиной стал бетон конструкции. Во время затвердевания он поглощал углекислый газ, буквально «запирая» его внутри стен.

В итоге ученым пришлось закачивать кислород извне, чтобы избежать угрозы для здоровья участников.

Первый экипаж все же завершил двухлетнюю миссию и покинул комплекс в сентябре 1993 года. Вторая экспедиция стартовала в 1994 году, но продлилась всего полгода из-за конфликтов и смены руководства проекта.

Сегодня Biosphere 2 принадлежит University of Arizona и используется как научный центр для экологических исследований.

Эксперимент Biosphere 2 стал одним из самых необычных научных проектов конца XX века и показал, насколько сложно создать полностью замкнутую экосистему даже на Земле. Несмотря на проблемы и неожиданные ошибки, проект дал ученым важные знания о взаимодействии атмосферы, почвы, растений и человека — в том числе для будущих космических миссий.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
3
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папа Римский предупредил мир об опасностях искусственного интеллекта
Изображение к статье: Герб
Изображение к статье: Тише едешь - дальше будешь.
Изображение к статье: «Ледник Судного дня» начал разрушаться быстрее: ученые предупредили о риске резкого подъема уровня океана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Обучение детей ПДД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Хоккей: Латвия-Венгрия
Спорт
Изображение к статье: Деньги в портмоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные счетчики.
Техно
Изображение к статье: Дорога под Приекуле
Наша Латвия
Изображение к статье: Андрис Кулбергс (слева) встречается с партнерами по будущему правительству Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Обучение детей ПДД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Хоккей: Латвия-Венгрия
Спорт
Изображение к статье: Деньги в портмоне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео