В 1991 году восемь человек заперлись в герметичной стеклянной конструкции в пустыне Аризоны, чтобы прожить два года в полностью изолированной экосистеме. Однако кислород в их "мире" начал постепенно исчезать – и пришлось закачивать его извне, пишет Space Daily.

Biosphere 2 – это огромное стеклянное сооружение площадью три акра недалеко от города Оракл в Аризоне. Внутри были обустроены пять природных зон: тропический лес, океан с коралловым рифом, мангровое болото, саванна и пустыня. Также был сельскохозяйственный участок, где экипаж выращивал себе еду.

Внутри поселились восемь человек — четыре мужчины и четыре женщины. Они должны были прожить два года полностью изолированно от внешнего мира, используя только ресурсы замкнутой системы.

Сначала уровень кислорода был нормальным — около 21 процента. Однако со временем он начал снижаться и в итоге упал до 14 процентов — примерно как на высоте четырех километров над уровнем моря. Участники жаловались на слабость, усталость и одышку.

Главной загадкой стало то, что кислород исчезал, но уровень углекислого газа не рос так быстро, как ожидалось.

Позже ученые выяснили, что причина крылась сразу в двух факторах. Почва внутри комплекса оказалась насыщена микроорганизмами, которые активно потребляли кислород и выделяли углекислый газ. При этом растения не успевали компенсировать потери.

Второй неожиданной причиной стал бетон конструкции. Во время затвердевания он поглощал углекислый газ, буквально «запирая» его внутри стен.

В итоге ученым пришлось закачивать кислород извне, чтобы избежать угрозы для здоровья участников.

Первый экипаж все же завершил двухлетнюю миссию и покинул комплекс в сентябре 1993 года. Вторая экспедиция стартовала в 1994 году, но продлилась всего полгода из-за конфликтов и смены руководства проекта.

Сегодня Biosphere 2 принадлежит University of Arizona и используется как научный центр для экологических исследований.

Эксперимент Biosphere 2 стал одним из самых необычных научных проектов конца XX века и показал, насколько сложно создать полностью замкнутую экосистему даже на Земле. Несмотря на проблемы и неожиданные ошибки, проект дал ученым важные знания о взаимодействии атмосферы, почвы, растений и человека — в том числе для будущих космических миссий.