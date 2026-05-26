Папа Римский предупредил мир об опасностях искусственного интеллекта 0 24

Дата публикации: 26.05.2026
Папа Римский Pope Лев XIV выступил с жесткой критикой бесконтрольного развития искусственного интеллекта. В новой энциклике понтифик предупредил об опасности автоматизации, усиления власти корпораций и военного использования ИИ, призвав мировое сообщество создать международные механизмы контроля над технологиями.

Энциклика называется Magnifica humanitas ("Величие человечности"), которую опубликовали по случаю 135-летия Rerum novarum Папы Льва XIII - это знаковый социальный документ Католической церкви времен промышленной революции.

Новый понтифик провел параллель между тогдашними изменениями и современной эпохой искусственного интеллекта. В тексте Лев XIV отмечает, что технологии сами по себе не являются злом, однако они никогда не бывают нейтральными, поскольку отражают цели и ценности тех, кто их создает, финансирует и контролирует.

Папа Римский предупредил об опасности так называемой "технократической парадигмы", когда эффективность и прибыль становятся главными критериями для принятия решений. По его словам, искусственный интеллект способен имитировать человека, но не имеет морального сознания, эмпатии или духовности.

Отдельное внимание глава католической цеорквии уделил военному использованию ИИ. Он призвал "разоружить" искусственный интеллект, освободив его от логики войны, доминирования и конкуренции. По мнению Льва XIV, технологическая сила не должна автоматически давать право управлять людьми.

Также первосвященник выступил за создание международных правил и независимого надзора за развитием ИИ, а еще - за защиту работников от массового вытеснения из-за автоматизации. Он подчеркнул, что цифровые технологии должны служить общему благу, а не интересам узкого круга корпораций.

В документе Лев XIV призвал защищать правду и бороться с дезинформацией, а также поддерживать образование и критическое мышление среди молодежи в условиях стремительного развития цифровых технологий.

Папа Лев XIV подчеркнул, что искусственный интеллект не должен становиться инструментом власти, манипуляций и вытеснения людей из общественной жизни. По мнению понтифика, технологии обязаны служить человеку и общему благу, а не только прибыли и эффективности. Глава Католической церкви призвал развивать образование, критическое мышление и международный надзор за ИИ, чтобы сохранить человеческие ценности в цифровую эпоху.

Автор - Светлана Тихомирова
