Наталья Водянова станет мамой в шестой раз

Дата публикации: 27.05.2026
44-летняя Наталья Водянова официально подтвердила беременность после нескольких месяцев слухов. Супермодель появилась на обложке французского Vogue с заметно округлившимся животом — для неё и Антуана Арно это будет третий общий ребёнок.

44-летняя Наталья Водянова подтвердила слухи, которые ходили уже давно: супермодель ждёт шестого ребёнка. Для Водяновой и её мужа Антуана Арно, сына одного из самых богатых людей планеты Бернара Арно, это будет третий общий ребёнок.

Официальное объявление о беременности случилось во французском Vogue: Водянова снялась для обложки в мини-платье, демонстрируя округлившийся живот.

Как оказалось, о своей беременности Наталья Водянова сообщила в начале этого года главному контент-редактору французского издания. Слухи о том, что модель ждёт шестого ребёнка появились еще несколько месяцев назад: тогда Водянова посетила гала-вечер ювелирного дома во Франции в платье, которое подчеркнуло объём в области её талии.

Напомним, всего у Натальи пятеро детей. Сыновей Лукаса и Виктора и дочь Неву она родила в браке с британским аристократом Джастином Портманом, с которым развелась спустя десять лет. Сейчас она замужем за Антуаном Арно — сыном одного из богатейших людей мира, президента конгломерата роскоши LVMH Бернара Арно. Пара вместе более пяти лет: они начали встречаться ещё в 2011 году, а в 2014 году Водянова родила сына Максима. Спустя два года на свет появился второй сын пары Роман.

Поклонники Натальи Водяновой уже поздравляют модель с будущим пополнением. Несмотря на насыщенную карьеру и светскую жизнь, супермодель не раз говорила, что семья и дети остаются для неё главным приоритетом.

Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
