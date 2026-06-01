Илон Маск намерен вывести на орбиту до миллиона спутников для работы искусственного интеллекта. Однако ряд специалистов предупреждает: грандиозная идея может оказаться не только технически сложной, но и потребовать колоссальных затрат, способных поставить под удар даже SpaceX.

Илон Маск представил очередной амбициозный проект, связанный с развитием искусственного интеллекта. По его замыслу, к 2028 году на орбите должна появиться гигантская сеть спутников, которая сможет обеспечивать вычислительные мощности для ИИ-систем по всему миру.

Основатель SpaceX рассматривает космос как перспективную площадку для размещения центров обработки данных. Сегодня компания уже эксплуатирует около 10 тысяч спутников Starlink, однако новый проект предполагает увеличение группировки в сотни раз.

По оценкам экспертов, если стоимость одного спутника составляет около 2 миллионов долларов, реализация программы может потребовать до 2 триллионов долларов инвестиций. Эта сумма сопоставима с предполагаемой рыночной стоимостью SpaceX после возможного выхода компании на биржу.

Почему ученые настроены скептически

Известный инженер и разработчик ракетных технологий Роберт Зубрин, знакомый с Маском более двух десятилетий, считает проект чрезмерно оптимистичным.

По его мнению, создание орбитальной сети из миллиона спутников для вычислений искусственного интеллекта выглядит скорее фантастической идеей, чем реалистичным бизнес-планом.

Эксперты отмечают, что серьезные вопросы вызывает не только стоимость программы, но и ее техническая реализация. Для достижения заявленных целей SpaceX пришлось бы многократно увеличить количество запусков. Маск ранее говорил о возможности запускать корабли Starship практически каждый час, однако сегодня компания выполняет лишь несколько стартов в неделю.

Космос пока уступает Земле

Специалисты также обращают внимание на экономическую сторону вопроса. Производство энергии в космосе остается значительно более дорогим, чем на Земле.

По оценкам аналитиков, стоимость получения одного киловатта энергии на орбите в десятки раз превышает затраты наземных дата-центров, использующих солнечные панели или газовые генераторы.

Сам Маск придерживается противоположной точки зрения и считает, что уже в ближайшие годы космические вычисления могут стать экономически выгоднее наземных.

Однако исследования, проводимые специалистами Google Project Suncatcher, показывают более осторожные прогнозы. По их оценкам, космические вычислительные платформы смогут конкурировать с наземной инфраструктурой не раньше середины следующего десятилетия.

Ставка на Starship и интерес инвесторов

Для реализации проекта ключевое значение имеет успешное развитие ракеты Starship. Только полностью многоразовая система сможет существенно снизить стоимость доставки грузов на орбиту.

Однако последние испытания Starship сопровождались техническими проблемами, что заставляет экспертов сомневаться в возможности достижения столь амбициозных сроков.

Некоторые аналитики считают, что громкие заявления о космическом ИИ могут быть связаны и с будущими финансовыми планами Маска. Интерес к искусственному интеллекту сегодня остается одним из самых высоких на рынке, а масштабные проекты способны привлекать внимание потенциальных инвесторов.

Пока идея разместить на орбите миллион спутников для нужд искусственного интеллекта выглядит скорее долгосрочной концепцией, чем проектом, готовым к реализации в ближайшие годы. Несмотря на уверенность Илона Маска, большинство экспертов считают, что для воплощения такого замысла потребуется не только технологический прорыв, но и беспрецедентные финансовые ресурсы. Поэтому будущее космических дата-центров пока остается предметом оживленных дискуссий, а не гарантированной реальностью.