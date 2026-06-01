Современные родители стремятся защитить детей от любых трудностей, однако исследования показывают, что чрезмерный контроль может иметь обратный эффект. По мнению ученых, именно свобода действий, самостоятельные решения и даже умеренные риски помогали детям прошлых поколений развивать психологическую устойчивость, уверенность в себе и способность справляться со стрессом.

Новые научные исследования доказывают, что навыки саморегуляции и низкий уровень тревожности у прошлых поколений формировались благодаря свободе действий.

Родители тех времен не контролировали каждый шаг ребенка, но ставили четкие границы, например, «вернуться домой не позже 20:00». Дети самостоятельно контролировали себя. Сегодня же чрезмерный родительский контроль и стремление оградить ребенка от любых сложностей обладают обратным эффектом, провоцируют депрессивные состояния и социальную замкнутость.

Что такое «чрезмерное родительство»

Ученые проанализивали 52 труда, касающихся воспитания детей, и сравнили воспитательные процессы с современными методами. Как отмечает УНИАН, современное воспитание часто переходит грань между обычной родительской заботой и тотальным контролем, что мешает ребенку развиваться. Чрезмерное родительство проявляется во вмешательстве взрослых даже тогда, когда риски минимальны.

Родители пытаются самостоятельно разрешать конфликты ребенка с его друзьями, переписывают за него школьные письма или ругаются с тренером из-за отправки на скамейку запасных.

По словам Марка Бракетта из Центра эмоционального интеллекта Йельского университета, саморегуляция — это набор навыков управления чувствами. Они успешно формируются только тогда, когда взрослые находятся рядом, но не спешат бросаться на помощь при каждой мелкой проблеме.

Почему свободная и рискованная игра является фундаментом психологической устойчивости

Научные эксперименты подтверждают, что обычная игра на улице без четких правил играет ключевую роль в развитии детской психики.

В 2022 году австралийские ученые провели наблюдение за 2 213 детьми. Результаты показали: чем больше неструктурированной свободной игры ребенок имел в дошкольном возрасте, тем сильнее становилась его саморегуляция через два года. Кроме того, анализ специалистов из Университета Британской Колумбии зафиксировал общее положительное влияние на здоровье и социализацию так называемых «рискованных игр» — лазания по деревьям, активных развлечений и самостоятельного исследования пространства без присмотра.

Почему современное поколение детей оказалось запертым дома

Ограничение детской свободы и самостоятельных прогулок — это комплексный вопрос, обусловленный изменениями в обществе и новыми правилами безопасности.

Согласно масштабному отчету Института Наффилда, который охватил 18 303 детей из 16 стран мира, главным барьером для самостоятельных прогулок родители считают высокую интенсивность дорожного движения. К созданию искусственных ограничений приобщаются и учебные заведения: исследование 2024 года подтвердило, что современные школьные политики в основном нацелены на полное избегание рисков, нежели на поощрение активной и свободной игры.

Секрет продуктивности детей 60–70-х годов

Важным фактором воспитания прошлых десятилетий было отсутствие постоянного выбора и длительных эмоциональных настроек перед началом дня.

Поколение 60–70-х годов начинало свое утро абсолютно одинаково на протяжении многих лет. В то время никто не интересовался психологическим состоянием ребенка в моменты пробуждения. Такой жесткий, но стабильный подход научил людей действовать автоматически и приступать к выполнению ежедневных обязанностей без длительной внутренней подготовки или поиска дополнительной мотивации.

Настоящая психологическая устойчивость ребенка достигается через ежедневные маленькие моменты самостоятельности. Ученые призывают современных мам и пап давать детям больше возможностей, соответствующих их возрасту: позволять им самостоятельно делать выбор, переживать мелкие жизненные разочарования и искать выход из бытовых проблем без родительских подсказок. Ребенок, который сталкивается с умеренными рисками и ошибками, вырастает сильной, самостоятельной и уверенной в себе личностью.

Специалисты подчеркивают: психологическая устойчивость не возникает сама по себе и не формируется в условиях постоянной родительской подстраховки. Она развивается через повседневный опыт самостоятельности, принятие решений, преодоление небольших трудностей и умение справляться с последствиями собственных ошибок.

По мнению редакции bb.lv, задача родителей заключается не в том, чтобы устранить из жизни ребенка все риски, а в том, чтобы создать безопасные условия для постепенного приобретения жизненного опыта. Именно такой подход помогает вырастить уверенного, самостоятельного и эмоционально устойчивого взрослого.