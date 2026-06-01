Мирослава Михайлова призналась, что счастлива в отношениях с актером Петром Рыковым. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, дочь народного артиста уверяет: рядом с возлюбленным она чувствует себя спокойно и уверенно. Более того, избранник уже успел познакомиться с ее знаменитыми родителями и получил их одобрение.

В новом интервью Мирослава рассказала о жизни со звездой кино Петром Рыковым, который старше нее на 20 лет. Однако, по словам 23-летней актрисы, разница в возрасте практически не ощущается. Рядом с более опытным избранником она чувствует себя комфортно и защищенно.

«Девочке всегда хочется оставаться маленькой и беззащитной. Это очень важный фактор для меня. Мы живем в интересный век сильных женщин, но вместе с этим мужской энергии становится меньше. Это мое субъективное мнение.

К тому же я росла в советской семье. У меня определенное воспитание, и оно не резонирует с воспитанием современной молодежи. Среди моих друзей мало ровесников. Безусловно, они есть, но их меньше. Поэтому я не чувствую разницы рядом с Петром», — отметила Михайлова.

Родители Мирославы тепло приняли нового избранника дочери. Союз двух творческих людей одобрил и Александр Яковлевич, который обычно бывает весьма требователен к наследнице известной актерской династии.

«Если ты любишь человека, то целиком отдаешься этому чувству. Дело не в искре, потому что она кратковременна. Что быстро зажигается, то быстро и угасает. Я люблю спокойствие, равновесие. Мне важно чувствовать человеческую душу. Это самый важный фактор. А Александр Яковлевич, как и мама, тепло нас с Петром приняли. Это тоже для меня важно», — поделилась Мирослава.

В беседе с журналистами актриса также вспомнила годы учебы во ВГИКе, где ее отец преподавал. По словам Мирославы, знаменитый актер никогда не делал ей поблажек и был даже строже, чем к другим студентам.

«Это были тяжелейшие три года моей жизни. На протяжении всего обучения Александр Яковлевич стал единственным педагогом, от которого я ни разу не слышала похвалы. Если нужно было критиковать — это запросто. Если поддержать — нет, это делали другие преподаватели. Все, кроме него. Но я благодарна папе! Наверное, нигде больше такого опыта я бы не получила, потому что закалка была невероятная. Я прошла настоящую школу жизни.

Было очень много нервов и непонимания. Но в какой-то момент мы оба успокоились. Вероятно, отец увидел мои работы и понял, что я неплохая актриса и мной можно гордиться», — призналась она.

Мирослава также рассказала, что всегда боялась не оправдать ожиданий родителей. Тем не менее она решила продолжить актерскую династию и сегодня не жалеет о своем выборе. На ее счету уже десятки ролей в кино и театре.

«Страх подвести всегда был. Я понимала, что на мне лежит колоссальная ответственность. Конечно, было тяжело. В какой-то момент я решила, что если снимаюсь в кино, то должна делать это достойно, чтобы самой не было стыдно. Слухи, сплетни, разные мнения были всегда, но к этому быстро привыкаешь. Высказались? Молодцы, вы правы! Но для меня все-таки главное — мой внутренний камертон», — подчеркнула актриса.

Сегодня Мирослава Михайлова уверенно строит собственную карьеру и личную жизнь, стараясь не оглядываться на чужие ожидания. А поддержка близких и любимого человека помогает ей чувствовать себя увереннее как на съемочной площадке, так и за ее пределами.