Кино о заклятом враге Шерлока Холмса: в Англии готовят сериал о Мориарти

Дата публикации: 01.06.2026
Изображение к статье: Эндрю Скотт в роли Мориарти

В Великобритании началась работа над новым сериалом «Мориарти», который будет посвящен одному из самых известных злодеев мировой литературы — профессору Джеймсу Мориарти, заклятому врагу Шерлока Холмса. Авторы проекта обещают представить героя в неожиданном свете и показать его историю с новой стороны.

Сюжет сериала развернется вокруг профессора криминальной психологии, который ведет двойную жизнь. Для окружающих он уважаемый специалист, однако на самом деле именно он стоит за многими громкими преступлениями на севере Англии. Когда на его криминальную империю начинает наступать конкурирующая группировка, Мориарти решает сотрудничать с полицией и становится консультантом по расследованию преступлений, одновременно скрывая собственные тайны.

Создателями проекта выступают компании Archery Pictures, Fremantle и Operation Mincemeat. Над сценарием работают Крис Корнуэлл, известный по сериалу «Открытие ведьм», и Оливер Лансли, принимавший участие в создании проекта «Куда пропала Ванда».

Основатель Archery Pictures Крис Тайкер отметил, что новый сериал объединит элементы напряженного триллера и психологической драмы, а также позволит глубже взглянуть на личность знаменитого преступного гения. В компании Fremantle рассчитывают, что проект сможет вырасти в масштабную франшизу.

Исполнитель главной роли пока не объявлен, как и дата премьеры. Тем не менее интерес к персонажу Мориарти в последние годы заметно вырос. Совсем недавно он вновь появился в сериале «Молодой Шерлок», а ранее запомнился зрителям благодаря образу, созданному Эндрю Скоттом в популярном сериале «Шерлок» от BBC.

Новый проект станет еще одной попыткой переосмыслить классическую историю Артура Конан Дойла, но на этот раз в центре повествования окажется не знаменитый сыщик, а его самый опасный и загадочный противник.

#кино #культура #сериал #преступления #психология
Автор - Ольга Стопинская
