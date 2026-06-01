С 1 июня в Латвии вступают в силу изменения в законе об образовании, которые запрещают использование мобильных телефонов учениками с 1-го по 9-й класс без разрешения учителя. На практике новые правила начнут действовать с сентября, поскольку у школьников уже начались летние каникулы.

В Латвии расширяют ограничения на использование мобильных телефонов в школах. Если ранее запрет распространялся только на учеников до 6-го класса, то теперь он будет действовать для всех школьников с 1-го по 9-й класс включительно.

Согласно поправкам к закону об образовании, пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса можно будет только в тех случаях, когда это разрешил педагог или когда устройство необходимо для выполнения учебных заданий.

Формально изменения вступают в силу 1 июня, однако фактически их реализация начнётся с нового учебного года, который стартует осенью. Авторы инициативы считают, что расширение запрета поможет школьникам лучше концентрироваться на учёбе и снизит влияние цифровых отвлекающих факторов.

Председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре заявила, что новый порядок должен стать чётким сигналом для школ и их учредителей о необходимости ограничивать бесцельное использование мобильных устройств. По её словам, исследования показывают, что даже выключенный телефон, находящийся рядом с человеком, может влиять на способность концентрироваться и усваивать информацию.

Кроме того, одним из аргументов в пользу ограничений называют необходимость уменьшить риски цифрового буллинга и эмоционального насилия среди детей.

Что важно знать: речь не идёт о полном запрете телефонов в школе. Устройства по-прежнему можно будет использовать в образовательных целях, если это предусмотрено уроком или разрешено учителем.

Подготовка к новым правилам велась заранее.

Ещё в прошлом году парламент принял поправки, предусматривающие ограничения для младших школьников, а образовательным учреждениям было поручено до конца мая разработать собственные процедуры использования цифровых устройств.

Теперь каждой школе предстоит определить, как именно будут храниться телефоны во время занятий, кто будет контролировать соблюдение правил и в каких случаях возможны исключения.

Расширение запрета отражает тенденцию, которая набирает силу во многих странах мира. Всё больше государств и образовательных учреждений пытаются найти баланс между использованием цифровых технологий в обучении и необходимостью защитить детей от постоянного воздействия экранов.

С сентября новые правила коснутся практически всех учеников основной школы Латвии.