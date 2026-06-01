Синоптики рассказали о погоде на 1 июня: где возможны дожди и когда опасно находиться на солнце

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Календарное лето в Латвии начнётся с относительно тёплой и спокойной погоды. Несмотря на преобладание облаков, температура воздуха во многих районах поднимется выше +20 градусов, а серьёзных осадков не ожидается.

В понедельник, 1 июня, на большей части территории Латвии сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, однако они будут носить локальный характер. Наиболее вероятны осадки в Курземе.

Ветер останется слабым. В большинстве районов будет преобладать южное направление, тогда как в Курземе местами ожидается западный ветер.

Температура воздуха во второй половине дня достигнет +17...+22 градусов. Самая тёплая погода ожидается вдали от побережья. У моря будет прохладнее. В отдельных прибрежных районах температура останется около +15 градусов, что связано с влиянием более холодного воздуха над Балтийским морем.

В Риге первый день июня пройдёт без осадков. Облака будут периодически рассеиваться, позволяя выглядывать солнцу. Днём воздух в столице прогреется до +20...+21 градуса, а слабый южный ветер не создаст существенного дискомфорта.

Что важно знать: несмотря на отсутствие жары, уровень ультрафиолетового излучения в солнечные часы уже достигает высоких значений. Особенно это касается времени с полудня до трёх часов дня. Специалисты рекомендуют в этот период использовать солнцезащитные средства, головные уборы и по возможности не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

Синоптики также отмечают, что сейчас погодные процессы над регионом не определяются влиянием ни мощных циклонов, ни антициклонов. Благодаря этому существенных погодных сюрпризов в течение дня не ожидается.

Таким образом, первый день календарного лета встретит жителей Латвии относительно комфортной погодой — без сильного ветра, жары и продолжительных дождей.

Автор - Юлия Баранская
