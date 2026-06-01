«К территории, закрепленной за домом, формально «привязан» земельный участок, который жильцами никак не используется и никакого практического значения для дома не имеет. Тем не менее за него жильцам приходится платить. Как можно «отрезать» его от дома, и куда обращаться с этим вопросом? Читатель bb.lv».

Денис ГОРБА, юрист Латвийского комитета по правам человека:

– Действия самоуправления, связанные с имуществом, определяет Закон об отчуждении имущества публичного лица. Он предусматривает возможность для собственника или всех совладельцев здания (сооружения), внесенного в Земельную книгу, отчуждать земельный участок, на котором находится здание (сооружение), или промежуточный земельный участок, прилегающий к земельному участку.

Порядок, в котором происходит этот процесс, регулируется Правилами Кабинета министров № 109 «Порядок отчуждения имущества публичного лица».

Как действовать?

Решение собственников. Вопрос об изменении границ участка не может решить один жилец: требуется решение общества собственников квартир. Нужно провести голосование и собрать более 50% + 1 голос «ЗА» (согласно Закону о квартирной собственности). В протоколе должно быть четко зафиксировано решение о необходимости пересмотра границ участка.

Подача заявления в самоуправление. В Риге этим вопросом занимается Комиссия по приватизации жилых домов Рижской думы (Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija). К заявлению прилагается протокол собрания. Самоуправление обязано рассмотреть, действительно ли указанный участок не нужен для обслуживания вашего дома.

Процедура пересмотра. Если самоуправление дает «зеленый свет», начинается сам процесс. Архитекторы и планировщики оценивают строительные нормативы (плотность застройки, доступ спецтранспорта). Если земля принадлежит частному лицу (принудительная аренда), его мнение также будет учитываться, однако приоритетным будет решение города. Самоуправление принимает решение об утверждении новых границ.

Регистрация в Кадастре. После изменения границ необходимо обновить данные в Государственной земельной службе (Valsts zemes dienests). Обычно это делает самоуправление в рамках процесса пересмотра, но жильцам нужно убедиться, что в счетах за налог площадь уменьшилась.



Важные нюансы

Процесс пересмотра границ может быть платным (разработка нового кадастрового плана). Эти расходы делятся между всеми собственниками квартир.

Как только площадь участка официально уменьшится, пропорционально снизится налог на недвижимость и, если земля была в аренде, арендная плата (законная плата за пользование землей — likumiskā lietošanas maksa).

Если земля под домом принадлежит частнику, он может сопротивляться уменьшению участка, так как теряет часть дохода от аренды. В этом случае решение самоуправления часто становится предметом судебных разбирательств, где город обычно выступает на стороне жителей, если площадь земли признана избыточной.

Куда обращаться в Риге?

Комиссия по приватизации жилых домов Рижской думы (улица Персес, 10/12, Рига) – основное учреждение, принимающее решения по границам приватизированных домов.

Департамент развития города Рижской думы — если нужны разъяснения по градостроительным планам и минимально необходимым площадям для домов вашего типа.

Рекомендую начать с консультации в Комиссии по приватизации. Там могут предварительно сказать, подавал ли кто-то из конкретного района аналогичные заявки, и каковы шансы на успех.