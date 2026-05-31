Из-за сомнительных решений, принятых в проекте «Rail Baltica», Латвии, вероятнее всего, придётся вернуть уже выделенные средства — в общей сложности около 50 миллионов евро, полученных из европейского Фонда соединения инфраструктуры (CEF) и Фонда военной мобильности, сообщает ЛТВ.

При этом уже на первом участке трассы возле Иецавы не хватает денег на строительство, несмотря на готовые проекты и начатые работы. Однако ни одного метра самой железнодорожной насыпи пока не построено. Работы не начинают до тех пор, пока проект не будет переработан и не найдутся более дешёвые технические решения. На перепроектирование в этом году выделено восемь миллионов евро.

Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Кристине Пудисте рассказал, как экономят деньги: если ранее не хватало 180–190 миллионов евро, то сейчас речь идёт примерно о 45 миллионах евро на весь участок.

Это означало бы, что стоимость строительства южного участка составит не 686 миллионов евро, а около 465 миллионов. Финансирование строительства обеспечивается за счёт средств европейского инструмента CEF.

Выяснилось, что выполнить обещанные работы в рамках выделенного финансирования невозможно. Хотя проблема была выявлена ещё в конце прошлого года, до сих пор нет ни точной оценки недостающей суммы, ни окончательного решения. Компания «Eiropas Dzelzceļa līnijas» говорит о нехватке около 100 миллионов евро, строители называют сумму почти вдвое меньше, а Министерство сообщения признаёт, что оценки колеблются от 30 до значительно более чем 100 миллионов евро.

По мнению Министерства сообщения и компании RB Rail, Европейская комиссия вряд ли согласится с вариантом, при котором за выделенные деньги будет построено меньше километров железной дороги, чем обещано. Поэтому единственным способом сохранить уже выделенное финансирование является дополнительное финансирование со стороны Латвии.

Параллельно решается вопрос о возврате почти 50 миллионов евро европейским структурам. Из них 25,7 миллиона евро были выделены в 2023 году из Фонда военной мобильности на строительство опор моста через Даугаву возле Саласпилса.

Эти средства придётся вернуть, поскольку предложенное для финансирования инженерное решение оказалось слишком дорогим. Сейчас ищутся более дешёвые варианты строительства моста, однако использовать уже выделенные деньги на изменённый проект невозможно.

Кроме того, преждевременным оказалось и включение в заявку CEF 10 инфраструктурного пункта обслуживания в Скулте. Часть средств ещё пытаются перераспределить на другие проекты «Rail Baltica», однако, вероятно, и здесь придётся вернуть 23,7 миллиона евро европейскому агентству CINEA.

На каждый новый вызов создают новую рабочую группу

Новый премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что не боится принимать сложные решения. «Необходимо создать серьёзную рабочую группу под руководством премьер-министра. Премьер должен лично участвовать в процессе и показывать, что этот вопрос является приоритетным. Каждый месяц должен готовиться отчёт о достигнутом прогрессе», — сказал Кулбергс.

Новый министр сообщения Рихард Козловскис («Новое Единство») заявил, что необходимо реально оценивать свои возможности:

«Не нужно делать то, что мы не можем себе позволить. Мы должны понимать свои приоритеты».

На вопрос, означает ли это возможность отказа от проекта, Козловскис ответил, что такой шаг был бы безответственным.