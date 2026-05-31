В пятницу, 5 июня, в парламенте в третий раз пройдет День пожилых людей, сообщили в пресс-службе Сейма.

На открытии Дня пожилых людей, посвященного теме "Активное старение: здоровье, участие и возможности", перед участниками выступят председатель Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Андрис Кулбергс, председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш и председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча.

В прошлом году День пожилых людей в Сейме был посвящен так называемой серебряной экономике. В этом году в начале мероприятия министр благосостояния Рейнис Узулниекс, министр экономики Виктор Валайнис, министр по делам умного управления и регионального развития Эдгар Таварс и парламентский секретарь Министерства здравоохранения Лига Аболиня представят обзор проделанной работы по повышению благосостояния пожилых людей и осветят основные вызовы.

Во время мероприятия запланированы две панельные дискуссии. Первая будет посвящена вовлечению пожилых людей в общественную жизнь и качеству их жизни. Участники дискуссии обсудят, как стареет общество, как государство и самоуправления могут помочь уменьшить одиночество, а также то, как цифровые возможности и технологии могут улучшить повседневную жизнь. Будет освещаться и практический опыт - способы, которыми самоуправления и местные общины более активно вовлекают пожилых людей в жизнь общества.

Во второй дискуссии внимание будет уделено здоровью и активному образу жизни. Пожилые люди вместе с политиками обсудят, как обеспечить доступное и качественное здравоохранение, а также физические и эмоциональные потребности людей старшего возраста.

Кроме того, планируется обсудить, как старение общества в будущем повлияет на здравоохранение, социальные услуги и рынок труда. В завершение дискуссии особое внимание будет уделено здоровью сердца и влиянию сердечно-сосудистых заболеваний на жизнь людей и систему здравоохранения.

В завершение дня министр здравоохранения Хосам Абу Мери и европейский региональный директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге расскажут о возможностях международного сотрудничества и поделятся идеями о том, как помочь людям дольше сохранять здоровье в старости.

День пожилых людей в Сейме начнется в 10:00 в Балтийском зале по адресу: улица Екаба, 6/8, Рига.