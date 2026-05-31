Многие латыши, оказываясь за границей, по-прежнему сталкиваются с предположением, что Латвия тесно связана с Россией или что здесь в повседневной жизни говорят по-русски. Нередко люди признаются, что им уже надоело каждый раз объяснять обратное, поэтому они даже больше не пытаются исправлять эти ошибочные представления.

На этот раз в центре внимания оказалась авиакомпания «airBaltic» после того, как одна пассажирка в социальных сетях выразила возмущение объявлением о посадке на рейс из Милана в Ригу.

На платформе социальных сетей «X» Илзе написала: «Сажусь на рейс @airBaltic Милан–Рига, и что я слышу — приглашение на посадку на ломаном русском языке! Идёт 1550-й день полномасштабного вторжения России в Украину… Какого чёрта, @airBaltic?»

Запись Илзе быстро привлекла внимание других пользователей соцсетей. Часть комментаторов высказала мнение, что за рубежом по-прежнему существует представление о Латвии как о стране, где в повседневной жизни широко используется русский язык.

«Все иностранцы думают, что в Латвии говорят по-русски», — написал один из комментаторов.

Другие участники дискуссии указали, что подобные ситуации наблюдаются и в других местах. Одна женщина упомянула недавно открывшийся магазин в Риге, где доступны товары из России, а маркировка выполнена на русском языке.

Однако многие отметили, что их опыт с «airBaltic» был совершенно иным. Комментаторы писали, что за последние месяцы неоднократно летали с национальной авиакомпанией Латвии и ничего подобного не замечали.

Также прозвучали предположения, что конкретная ситуация могла быть связана не с самой авиакомпанией, а с системой объявлений, используемой аэропортом.

На произошедшее отреагировали и представители «airBaltic». Авиакомпания поясняет, что в аэропортах объявления о её рейсах обычно звучат на латышском, английском и языке соответствующей страны.

Компания допускает, что в данном случае могло произойти отступление от установленных процедур и объявление было воспроизведено с использованием автоматической системы оповещения аэропорта.

«Спасибо за сообщение. В аэропортах объявления о рейсах “airBaltic” звучат на латышском, английском, а также на языке страны вылета.

В данном случае, возможно, произошло отступление от установленных нами процедур, и объявление было воспроизведено через автоматическую систему объявлений аэропорта. “airBaltic” свяжется с соответствующей обслуживающей компанией аэропорта, чтобы выяснить ситуацию и оценить произошедшее.

Приносим извинения за доставленные неудобства», — указала авиакомпания.

«Объявления не следует воспроизводить на русском независимо от того, что происходит в Украине».

«Это аэропорт, а не @airBaltic».

«В Милане, похоже, всё время проблемы с нашим ватным языком, нашли самое простое решение».