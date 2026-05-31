«Прочитал на домашней странице Продовольственно-ветеринарной службы любопытное сообщение: «В ходе пограничного контроля Продовольственно-ветеринарная служба установила, что продукция украинского происхождения «Имитированная черная икра с кремом» и «Имитированная красная икра с кремом» содержат пищевые добавки, запрещенные в Евросоюзе, — консерванты E 211 (бензоат натрия) и E 202 (сорбат калия). Продукция будет отправлена на уничтожение».

Иными словами, груз отправили на уничтожение из-за двух консервантов, которые очень популярны и часто встречаются не только в импортных, но и в латвийских продуктах. Как же так получается, что тот же бензоат натрия допустим в одних продуктах, а в других недопустим? Почему, если эти консерванты под запретом, другие продукты, содержащие Е 211 и/или Е 202 спокойно поступают в продажу? Читатель портала bb.lv»

Отвечает руководитель отдела общественных связей Продовольственно-ветеринарной службы Илзе Мейстере:

– Пищевые добавки, разрешенные в Европейском Союзе, включены в Регулу Европейского парламента и Совета № 1333/2008 (от 16 декабря 2008 г.) о пищевых добавках. Там, в частности, установлены максимально допустимые пределы использования пищевых добавок в конкретных продуктах. Ответственность за то, чтобы в процессе производства было обеспечено соблюдение всех требований к использованию пищевых добавок, включая требования, изложенные в Регуле № 1333/2008, несет производитель пищевых продуктов.

Тот факт, что использование упомянутых пищевых добавок в производстве конкретного продукта запрещено, сам по себе не означает, что их нельзя использовать в производстве других продуктов.

Консерванты E 211 (бензоат натрия) и E 202 (сорбат калия) действительно широко используются в производстве различных пищевых продуктов – например, широко применяются в мясной и рыбной промышленности.

Однако, несмотря на это, согласно требованиям нормативных актов, существуют пищевые продукты, в которых – с учетом специфики обработки и сырья – использование этих пищевых добавок не допускается. И если товар импортируется в страны Европейского Союза, он должен быть произведен в полном соответствии с требованиями, действующими на территории ЕС.