Мы за ценой не постоим: деньги рижан отдадут американскому реперу и шотландскому ди-джею 0 366

Политика
Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американский репер A$AP Rocky.

Рижская дума выделила 190 тысяч евро частным концертным агентствам для гастролей в Риге в сентябре американского репера A$AP Rocky и шотландского ди-джея и певца Кельвина Харриса в августе, в рамках фестиваля «Позитивус».

Представители латвийского туристического бизнеса сомневаются, могут ли столь масштабные музыкальные события действительно стать эффективным приёмом привлечь в Ригу значительное число туристов.

Например, в Париж едут ради Лувра, Елисейских полей, Эйфелевой башни и Собора парижской Богоматери, в Лондон – ради башни Св. Стефана (ныне Елизаветинская) с часами и колоколом «Биг-Бен», Тауэрского моста, Бейкер-стрит, и здания на Даунинг-стрит, 10. Кстати, Эйфелеву башню в своё время собирались демонтировать, а Собор сгорел, но был восстановлен.

Так вот, в Риге подобных всемирно известных и чуть ли не во всех французских или британских фильмах невзначай рекламируемых сооружений нет. Ди-джей – это один день, а Рига – ни первый и не единственный город, где он даст концерт.

По данным Центрального статистического управления, в первом квартале число иностранных туристов в Латвии упало на 7,2%.

Руководство Ассоциации туристических агентств и операторов Латвии не видит причин для бурного всплеска туризма, а поставленная цель в этом году на 150 тысяч человек увеличить число иностранных туристов, – на данный момент не выглядит реалистичной.

Хотя потом всё равно спросить будет не с кого: виноваты будут дождь, ветер, перекрытые проливы, дорожающее топливо, отменяемые самолёты, страхи перед заблудшими дронами, экономическая ситуация в мире – кто угодно, но только не составители планов. Похоже, они же в гадальном салоне работают, а в солидном учреждении, так что – «кто же мог знать»…

#фестиваль #туризм #рижская дума #музыка #концерты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
