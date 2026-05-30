Опять разваливаются: в Риге мостов меньше, чем хотелось бы, но больше, чем она способна содержать

Политика
Дата публикации: 30.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каменный мост.
ФОТО: LETA

Хотя на Каменном мосту проводился капитальный ремонт лет 30 тому назад, этот мост снова требует ремонта. Между тем в очереди на реконструкцию уже записаны Вантовый и Воздушный мосты.

Сейчас проводится реконструкция Земитанского путепровода, сноса и постройки нового сооружения требует уже закрытый для движения транспорта Альтонаский виадук, соединяющий улицы Алтонавас и Вациета.

То есть мосты приходят в плачевное состояние быстрее, чем город успевает их ремонтировать.

Техническое состояние мостов проверяют регулярно. И ремонты планируют заранее. При этом не исключены форс-мажорные обстоятельства, когда на ремонт одновременно оказались закрыты Деглавсский и Брассовский мосты. Или когда лишь за 48 часов становится известно, что для движения закроют Альтонаский виадук.

На Каменном мосту в текущем году планируется привести в порядок асфальт в зоне трамвайных рельсов. А вот на ремонт весь мост можно будет «поставить» только после реконструкции Вантового, которая пока даже ещё и не началась. Как говорится, подождите пятилетку.

Так что получается, что в Риге мостов меньше, чем хотелось бы, но больше, чем она способна содержать. Всего же в столице по данным Рижской думы насчитывается 138 тоннелей, путепроводов и мостов, а по мнению искусственного интеллекта – более 140-145. Вопрос в том, кто как считает, но содержать и регулярно ремонтировать надо все.

#транспорт #инфраструктура #реконструкция
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
Оставить комментарий

