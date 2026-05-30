Сборная Швейцарии победила команду Норвегии со счетом 6:0 в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею.

Обе команды на этом чемпионате сыграли со сборной Латвии и обе победили. Швецарцы выграли со счетом 4:2, норвежцы – 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Кристоф Берчи (18-я минута), Денис Мальгин (25), Кен Егер (33), Дамьен Риа (37), Нико Хишир (45) и Тео Рошетт (58).

Во втором полуфинале позднее в субботу сыграют команды Финляндии и Канады.

Швейцария ни разу не побеждала на ЧМ, но пять раз брала серебро (1935, 2013, 2018, 2024, 2025). В финале швейцарцы сыграют третий раз подряд, в прошлом году в решающем матче они уступили США, в позапрошлом — Чехии.

Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.