В четвертьфинале Чемпионата мира сборная Латвии уступила команде Норвегии со счетом 0:2.

Норвежская оборона оказалась сильнее латвийского нападения. Сборная Латвии имела массу голевых моментов, но ей не хватило удачи: много моментов, много бросков, но мало голов. Вернее, полное их отсуствие.

Впрочем, удача любит сильнейших. А сильнейшими в этом матче оказались норвежские голкипер Хенрик Хёйкеланн и его защита.

Хоккеисты сборной Латвии нанесли 34 броска по воротам Хёйкеланна, а Кристерс Гудлевскис отразил 22 из 23 бросков. Последнюю шайбу норвежцы забросили уже в пустые ворота.

В третьем периоде у латвийских хоккеистов было значительное преимущество по броскам — 19:4. Но превратить подавляющее игровое преимущество во взятие ворот так и не удалось.

Лучшими игроками сборной Латвии на этом чемпионате признаны Кристер Гудлевскис, Рудолф Балцерс и Сандис Вилманис.

И тем не менее этот чемпионат в Швейцарии можно занести в актив латвийского хоккея. Общее 6-е место. Трудные победы над Германией и США, разгромы Британии и Венгрии – все это выглядело вполне достойно.

А еще 7 голов Рудолфа Балцерса – больше на одном Чемпионате мира забивал только легендарный Хелмут Балдерис. Достоин уважения и Сандис Вилманис, набравший 11 очков (гол плюс пас). И, конечно, восхищаемся великолепной игрой Кристер Гудлевскис.