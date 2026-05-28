Еврокомиссия оштрафовала китайский онлайн-магазин Temu на 200 млн евро. Причина - опасные зарядки и детские игрушки.

Компания Temu не проявила должной осмотрительности при выявлении нелегальных товаров на своей платформе, а также при оценке вреда, который они могут причинить потребителям в ЕС, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. В частности, сообщается об очень высокой доле зарядных устройств, которые не прошли базовые тесты на безопасность. То же касается детских игрушек, представляющих угрозу из-за химических веществ, концентрация которых превышала норму.

Кроме того, пишет Deutsche Welle, отмечается, что система рекомендаций товаров на платформе выстроена так, что риск покупки нелегальных товаров усиливается. При проверке Еврокомиссия использовала метод "тайного покупателя". "Отчет Temu об оценке рисков <…> оставляет регуляторов, пользователей и общественность в неведении относительно масштабов потенциального вреда, который могут причинить нелегальные товары, продаваемые на платформе", - заявила Хенна Вирккунен, вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.