Высший административный суд Берлина счел, что перспектива срочной службы в РФ не несет в себе рисков отправки в Украину и бесчеловечного обращения, а потому не дает россиянам в Германии права на защиту от депортации.

Одна лишь перспектива обязательной военной службы на родине не дает россиянам в Германии права на защиту от депортации. Такое решение вынес в четверг, 28 мая, Высший административный суд Берлина-Бранденбурга (OVG), отменив тем самым постановление Административного суда Берлина, принятое в декабре 2023 года.

Тогда суд первой инстанции предоставил субсидиарную защиту россиянину, родившемуся в 2004 году. Административный суд счел "весьма вероятным", что этот человек окажется не в силах противостоять давлению государства и будет принужден к службе по контракту. В статусе солдата-контрактника он столкнулся бы с перспективой отправки на агрессивную войну против Украины, ведущуюся в нарушение норм международного права, и, как следствие, ему грозила бы опасность быть убитым, получить ранение либо быть принужденным к совершению действий, нарушающих международное право, указывал суд первой инстанции.

Высший суд Берлина: Риск для возвращающихся в РФ не подтвержден

Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев обжаловало это решение в Высшем административном суде, который пришел к иным выводам. Сенат не счел убедительным довод о том, что истцу грозила значительная вероятность быть призванным против собственной воли на военную службу по контракту, заявил суд высшей инстанции. Суд также счел, что в статусе военнослужащего срочной службы истец не подвергается риску отправки в Украину, а само по себе прохождение годичной срочной военной службы не влечет за собой риска подвергнуться пыткам и бесчеловечному обращению. Вероятность подобного риска, которая послужила бы основанием для запрета на депортацию, не была подтверждена, заключил OVG.

Субсидиарная защита в Германии

Субсидиарная защита в Германии предоставляется людям, которые могут столкнуться с серьезной угрозой в случае возвращения на родину, но при этом не соответствуют критериям для признания их беженцами. Основанием для субсидиарной защиты служат угроза смертной казни, пыток или серьезная угроза жизни, обусловленная вооруженным конфликтом.

Суд в Магдебурге: Уклонистам, возвращающимся в РФ, не грозит бесчеловечное обращение

В марте 2026 года Высший административный суд Магдебурга вынес аналогичное решение, постановив, что лицам, уклоняющимся от призыва на военную службу и возвращающимся в Россию, не грозит бесчеловечное обращение.

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга не разрешил обжалование своего постановления. Тем не менее апелляция на него может быть подана в Федеральный административный суд.