Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Euractiv заявил, что ЕС следует предоставить дополнительную финансовую поддержку странам, пострадавшим от вторжений дронов.

Эдгар Ринкевич заявил, что неоднократные воздушные тревоги в восточной Латвии в последние недели, включая перебои с проведением школьных экзаменов и отмены бронирований в гостиничном секторе, показали, насколько тесно теперь связаны оборона и гражданская устойчивость.

«Страдает местная экономика, страдают местные жители. Они действительно напуганы, и на то есть очень веские причины», — сказал он в интервью.

Как сообщал bb.lv, Латгальская туристическая ассоциация уже сообщала о массовой отмене бронирований на лето, а это, в свою очередь, бьет по кафе, гостиницам, ремесленникам, культурным мероприятиям и малому бизнесу.

Таким образом, латгальский бизнес требует финансовой помощи от Риги, а Рига решила попросить денег у Брюсселя.

Ринкевич рассказал, что он вместе с лидерами других стран Балтии поднял этот вопрос перед председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время встречи в Вильнюсе во вторник и сейчас ожидает «конкретных предложений».

«Это касается не только обороны. Это также касается несколько более широких вопросов, которые взаимосвязаны, и где мы также обсуждали возможное участие ЕС и финансирование», – указал президент Латвии.

Ринкевич отметил, что геополитические реалии, с которыми сталкиваются восточные государства, означают, что оборона и безопасность должны играть гораздо большую роль в следующем бюджете ЕС, чем во время предыдущих переговоров в 2013 и 2020 годах.

По словам латвийского президента, Латвия, Литва и Эстония разделяют озабоченность по поводу пробелов в возможностях наблюдения и противодействия дронам, несмотря на действующую миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе.

«То, что год назад было эффективным способом борьбы с дронами, сегодня уже таковым не является», – сказал он, утверждая, что цели в отношении потенциала, оперативное планирование и системы закупок должны стать «более гибкими».