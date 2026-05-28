Германия и Нидерланды в этом году создадут совместный тактический штаб НАТО для координации сил на восточном фланге альянса и сдерживания России. Об этом сообщило Министерство обороны Германии.

Новый германо-нидерландский командный центр, известный как 1GNC, в ближайшие месяцы возьмет на себя командующую роль в регионе Балтии, прежде всего в Латвии и Эстонии.

Ранее агентство Reuters сообщало, что НАТО планирует усилить оборону восточного фланга и обеспечить более быстрое перебрасывание войск в страны Балтии в случае возможного конфликта с Россией.

Сейчас подразделения НАТО в странах Балтии и Польше подчиняются единому командному пункту в польском Щецине. Однако альянс намерен изменить структуру командования с учетом возросшего стратегического значения региона Балтии. По словам одного из военных представителей, создание дополнительного корпуса позволит быстрее реагировать на угрозы и компенсировать ограниченную стратегическую глубину региона, который считается уязвимым в случае военного кризиса.

В полном составе такой корпус может насчитывать от 40 000 до 60 000 военнослужащих, хотя в мирное время он будет состоять в основном из командной структуры и технических подразделений, необходимых для быстрого развертывания.

Как сообщают источники Reuters, Германия и Нидерланды уже согласовали создание нового германо-нидерландского корпуса, который будет размещен в немецком Мюнстере и сосредоточится на защите Латвии и Эстонии. При этом пока не уточняется, когда именно соглашение вступит в силу и сколько военнослужащих будут подчиняться новому командному пункту в случае конфликта.

Министерство обороны Нидерландов подтвердило, что работа над проектом продолжается, однако отказалось раскрывать дополнительные детали.