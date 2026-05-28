Партии, формирующие новое правительство Латвии под руководством Андриса Кулбергса, подписали коалиционный договор и декларацию кабинета министров. Среди главных приоритетов — безопасность, рост оборонных расходов, экономика и более жесткая дисциплина внутри коалиции.

В среду представители «Объединенного списка», Национального объединения, Союза зеленых и крестьян и «Нового Единства» подписали коалиционный договор и декларацию правительства под руководством Андриса Кулбергса.

Документ предусматривает более жесткие правила работы коалиции и министров. Партнеры обязуются соблюдать строгую дисциплину, действовать согласованно и не скрывать возможные нарушения.

Отдельно в договоре подчеркивается принцип нулевой терпимости к коррупции и правонарушениям. Также предусмотрено, что важнейшие решения коалиция будет принимать только единогласно. Министрам обещают ставить конкретные цели, а премьер-министр сможет требовать их отставки в случае невыполнения задач.

Фактически новый кабинет сразу делает акцент на управляемости правительства — на фоне конфликтов и внутренних кризисов, сопровождавших предыдущую коалицию.

Главным приоритетом нового правительства названа безопасность. Коалиция намерена увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, укреплять государственную границу и систему противовоздушной обороны, а также развивать местную военную промышленность. В декларации отдельно упоминается продолжение поддержки Украины. Параллельно правительство обещает более жесткий контроль миграции, поддержку предпринимательства и экспорта, а также соблюдение бюджетной дисциплины.

В социальной сфере коалиция обещает расширение поддержки семей, введение базовой пенсии и увеличение финансирования здравоохранения. На фоне растущих расходов на безопасность именно баланс между обороной и социальными обещаниями может стать одним из главных испытаний для нового кабинета.

Голосование по утверждению правительства в Сейме запланировано на четверг. После этого официально завершатся полномочия кабинета Эвики Силини.

В новом правительстве сохранят свои посты министр иностранных дел Байба Браже, министр здравоохранения Хосам Абу Мери, министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс.

Сам Андрис Кулбергс возглавит правительство впервые.

Сейчас внимание политиков и наблюдателей сосредоточено на том, сможет ли новая коалиция сохранить стабильность — особенно с учетом амбициозных обещаний и сложной международной ситуации.