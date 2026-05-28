Срок годности понятие растяжимое: в правительстве Латвии заинтересовались просроченным товаром

Политика
Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Магазин.

Совещание государственных секретарей опять рассматривало План действий по поддержки торговой отрасли Латвии. У чиновников родились новые идеи – торговцам должно понравиться.

В текущем году торговые предприятия в малонаселенных местах войдут в сферу «публично-частного партнерства». То есть помимо традиционной торговли продуктами питания и алкоголем смогут получить «базовые» функции оказания социальной помощи – раздачу малоимущим купонов, продуктовых посылок.

В связи с этим пересмотру подлежат и критерии годности товаров:

«В настоящее время в Латвии пищевые продукты с маркировкой «Годен до…» часто выбрасываются или продаются со значительными убытками из-за отсутствия регулирования, позволяющего продавать такие продукты после истечения срока годности, хотя в большинстве случаев они остаются безопасными для употребления.

Важно подчеркнуть, что маркировка «Годен до…» относится к качеству продукта, а не к его безопасности», – отмечается в документе, одобренном государственными секретарями соответственных министерств.

Министерства спешат на помощь продавцам

До 30 декабря сего года госсекретари намереваются провести следующие мероприятия для облегчения участи торговцев:

  • Министерствам экономики, финансов и Службе государственных доходов – «внести необходимые поправки в законодательство для пересмотра сроков уплаты разницы в акцизном налоге в государственный бюджет в связи с перерасчетом, произведенным при инвентаризации подакцизных товаров (в случае изменения акцизного налога)».

  • Министерствам экономики, юстиции, а также умного управления и регионального развития – «пересмотреть объем полномочий по координации рекламной деятельности, предоставленных местным органам власти, предотвращая вмешательство в содержание рекламы…»

  • Министерству экономики – «пересмотреть сферу действия регулирования уличной торговли, распространив его только на территории, находящиеся в муниципальной собственности и переданные для общественного пользования».

Как сообщал bb.lv, Минэкономики предлагает устранить муторную обязанность обклеивать каждый иностранный товаров «поясняющими» латышскими этикетками, которые все равно никто не читает.

#торговля #Латвия #социальная помощь #реклама #экономика #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
