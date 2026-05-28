Для сборной Латвии по хоккею наступает главный матч чемпионата мира. В четверг вечером латвийская команда встретится с Норвегией в четвертьфинале турнира, который проходит в Швейцарии.

Матч начнется в 21:20 по латвийскому времени во Фрибурге на арене BCF.

В случае победы Латвия всего во второй раз в истории выйдет в полуфинал чемпионата мира. Первый такой успех был достигнут в 2023 году, когда сборная сенсационно завоевала бронзовые медали и вызвала настоящий хоккейный бум в стране. Сейчас у команды есть шанс повторить тот исторический путь.

На групповом этапе Латвия заняла третье место в группе A. Команда обыграла Германию, США, Великобританию и Венгрию, но уступила Швейцарии, Австрии и Финляндии. Особенно яркими для латвийцев стали победы над США и разгром Венгрии со счетом 8:1 в последнем матче группы.

Норвегия, которая стала второй в группе B, также проводит сильный турнир. Норвежцы сумели обыграть Швецию и Чехию, а Канаде уступили лишь в овертайме.

Это делает предстоящий четвертьфинал гораздо менее предсказуемым, чем может показаться по именам команд.

На нынешнем чемпионате Латвия особенно удивляет глубиной состава. Несмотря на отсутствие ряда игроков НХЛ и нескольких травмированных лидеров, команда показывает один из самых результативных турниров последних лет. После группового этапа сразу три латвийских хоккеиста вошли в десятку лучших бомбардиров чемпионата мира. Кроме того, капитан Рудольф Балцерс стал лучшим снайпером группового этапа.

Одним из открытий турнира стал и 17-летний Оливер Мурниекс — самый молодой игрок в истории сборной Латвии на чемпионатах мира. При этом в составе команды сразу семь дебютантов.

Для латвийского хоккея нынешний турнир важен еще и потому, что после бронзы 2023 года ожидания болельщиков резко выросли. Прошлый чемпионат мира оказался для сборной неудачным — команда тогда не вышла из группы и заняла только десятое место. Теперь у Латвии появился шанс снова вернуться в число главных сенсаций турнира.

В других четвертьфиналах Финляндия сыграет с Чехией, США встретятся с Канадой, а Швейцария — со Швецией.

Полуфинальные пары будут определены после завершения всех матчей на основе результатов группового этапа.

Чемпионат мира завершится 31 мая.