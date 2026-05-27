От финальной серии Кубка Стэнли до тренера юношеской команды в швейцарском Базеле — таков профессиональный путь бывшего защитника сборной Латвии Оскарса Бартулиса. В Швейцарию он отправился через год после того, как его сын во время пандемии уехал туда заниматься хоккеем, поскольку там не было ограничений на тренировки.

В Швейцарию вместе с Оскарсом Бартулисом уехал и бывший вратарь сборной Латвии Юрис Клоданс. И уже сейчас они готовятся к своему пятому сезону в Швейцарии.

«Сейчас летний сезон, поэтому у нас много ребят из других небольших клубов, которые тренируются с нами эти два месяца.

Если говорить о хоккейных тренировках и играх в Швейцарии, то там затраты колеблются от 700 до 1500 франков в год (от 800 до 1600 евро). Иностранцам надо еще платить за проживание и учебу, но для самих швейцарцев это окончательная сумма.

В Швейцарии, когда мы говорим о таких затратах, речь идет не только о хоккее, но и о спорте в целом. И там для детей все очень дешево. Я могу сравнивать это только с хоккеем в Латвии. Но в Швейцарии они все равно ворчат, для них это дорого. Там очень помогают самоуправления и, определенно, это дешевле, чем в Латвии», — сравнивает Оскарс Бартулис.

Поток латвийцев в Швейцарию продолжается и сейчас - когда даже после пяти лет в юношеской системе молодым хоккеистам уже не гарантируется лицензия местного игрока, а потому в профессиональных клубах их все равно считают легионерами.

Латвийские тренеры часто недовольны оттоком молодежи за границу: «Многие играют до 15 лет, а потом все равно они уезжают заграницу, и это самое болезненное для тренеров.