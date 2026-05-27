Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хоккей для детей в Швейцарии намного дешевле, чем в Латвии - эксперт 0 126

Спорт
Дата публикации: 27.05.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Хоккейные атрибуты
ФОТО: Unsplash

От финальной серии Кубка Стэнли до тренера юношеской команды в швейцарском Базеле — таков профессиональный путь бывшего защитника сборной Латвии Оскарса Бартулиса. В Швейцарию он отправился через год после того, как его сын во время пандемии уехал туда заниматься хоккеем, поскольку там не было ограничений на тренировки.

В Швейцарию вместе с Оскарсом Бартулисом уехал и бывший вратарь сборной Латвии Юрис Клоданс. И уже сейчас они готовятся к своему пятому сезону в Швейцарии.

«Сейчас летний сезон, поэтому у нас много ребят из других небольших клубов, которые тренируются с нами эти два месяца.

Если говорить о хоккейных тренировках и играх в Швейцарии, то там затраты колеблются от 700 до 1500 франков в год (от 800 до 1600 евро). Иностранцам надо еще платить за проживание и учебу, но для самих швейцарцев это окончательная сумма.

В Швейцарии, когда мы говорим о таких затратах, речь идет не только о хоккее, но и о спорте в целом. И там для детей все очень дешево. Я могу сравнивать это только с хоккеем в Латвии. Но в Швейцарии они все равно ворчат, для них это дорого. Там очень помогают самоуправления и, определенно, это дешевле, чем в Латвии», — сравнивает Оскарс Бартулис.

Поток латвийцев в Швейцарию продолжается и сейчас - когда даже после пяти лет в юношеской системе молодым хоккеистам уже не гарантируется лицензия местного игрока, а потому в профессиональных клубах их все равно считают легионерами.

Латвийские тренеры часто недовольны оттоком молодежи за границу: «Многие играют до 15 лет, а потом все равно они уезжают заграницу, и это самое болезненное для тренеров.

×
Читайте нас также:
#хоккей #Латвия #спорт #молодежь #тренировки #Швейцария
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Харий Витолиньш
Иконка видео
Изображение к статье: Хоккей: Латвия-Венгрия
Изображение к статье: Рудольф Балцерс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гонконг - город контрастов.
Бизнес
Изображение к статье: Дети в детском саду
Наша Латвия
Изображение к статье: Участники веломарафона
Наша Латвия
Изображение к статье: Скупой платит дважды: 8 ошибок в экономии, которые могут привести к большим расходам
Люблю!
Изображение к статье: ЧП на улице Алтонавас в Риге.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Насилие - агрессор и жертва
Наша Латвия
Изображение к статье: Гонконг - город контрастов.
Бизнес
Изображение к статье: Дети в детском саду
Наша Латвия
Изображение к статье: Участники веломарафона
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео