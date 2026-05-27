Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скупой платит дважды: 8 ошибок в экономии, которые могут привести к большим расходам 0 173

Люблю!
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скупой платит дважды: 8 ошибок в экономии, которые могут привести к большим расходам

В погоне за дешевизной важно помнить о качестве. В статье рассмотрим, в каких случаях лучше не экономить.

 

Отказ от услуг сантехника и электрика

Чистовые работы можно выполнить самостоятельно: поклеить обои или постелить ламинат. Однако черновую отделку — выравнивание стен, стяжку пола, проведение коммуникаций — лучше доверить профессионалам. Плохо смонтированная сантехника может привести к затоплению, а некачественная электропроводка — к пожару.

Покупка самых дешевых стеклопакетов и дверей

Окна отвечают за теплоизоляцию, а двери — за безопасность квартиры. Экономить на таких важных вещах нецелесообразно. Стеклопакеты из недорогих материалов не удерживают тепло и плохо защищают от шума, что в итоге приводит к увеличению расходов на отопление. Тонкая входная дверь не сможет защитить от взлома.

Покупка горящего тура без учета дополнительных расходов

Все мы знаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Туроператоры и авиакомпании не предлагают поездки в ущерб прибыли. Например, после покупки дешевых билетов может оказаться, что нужно доплатить за регистрацию, выбор места, ручную кладь и багаж. В результате полет лоукостером может обойтись дороже обычного рейса.

Игнорирование посещения стоматолога

Если не следить за здоровьем ротовой полости и не проходить профосмотры, можно довести ситуацию до удаления зуба. Отсутствие одного или нескольких зубов приводит к неправильному прикусу и искажению лицевых мышц. Имплант или коронка стоят дороже, чем пломба или удаление нерва. Это касается и других врачей, к которым нужно обращаться время от времени, даже если ничего не беспокоит.

Покупка дешевой бытовой техники

Если вы планируете часто использовать электроприбор, не стоит экономить. Техника известных брендов прослужит в 2-3 раза дольше, чем ее дешевые аналоги. Например, если стиральная машина часто ломается, придется тратить деньги на ремонт и время на ручную стирку. Без рабочего ноутбука можно потерять постоянный заработок.

Экономия на ремонте автомобиля

Для многих личный транспорт — это удобство в повседневной жизни. Однако часто люди экономят на комплектующих и даже ездят зимой на «лысой» резине. Такая халатность может привести к авариям, иногда с серьезными последствиями.

Покупка продуктов по акции

Магазины делают скидки не просто так: часто это попытка избавиться от товаров сомнительного качества или не первой свежести. Купив молоко по акции, можно обнаружить, что оно прокисло. А морепродукты или мясо могут оказаться некачественными. В итоге деньги выброшены на ветер, а еды все равно нет.

Пользование общими вещами

Брать чужое — сомнительный подход. Например, забирать туалетную бумагу, мыло в общественных уборных, постоянно «стрелять» чай/кофе/сахар у коллег или брать в долг деньги и не возвращать. Такое поведение может привести к ссорам и потере репутации. Доверие не купишь ни за какие деньги.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Летняя мода 2026 года.
Изображение к статье: Клубника против воспаления: чем ягода полезна для организма
Изображение к статье: Кристина Орбакайте отметила юбилей в кругу семьи
Изображение к статье: Сергей Исаев и Виталина Протасова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гонконг - город контрастов.
Бизнес
Изображение к статье: Дети в детском саду
Наша Латвия
Изображение к статье: Участники веломарафона
Наша Латвия
Изображение к статье: ЧП на улице Алтонавас в Риге.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Насилие - агрессор и жертва
Наша Латвия
Изображение к статье: Хоккейные атрибуты
Спорт
Изображение к статье: Гонконг - город контрастов.
Бизнес
Изображение к статье: Дети в детском саду
Наша Латвия
Изображение к статье: Участники веломарафона
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео