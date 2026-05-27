В воскресенье, 31 мая, в Риге состоится веломарафон Toyota, в связи с чем в городе будут введены масштабные ограничения движения транспорта, сообщает Управление внешних коммуникаций Рижской думы.

Ограничения начнут вводить уже в субботу, 30 мая. С 17:00 будет запрещена остановка и парковка автомобилей по обеим сторонам Набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице со стороны Старой Риги - между улицами Бискапа и Полю. Ограничения сохранятся до 19:30 воскресенья.

В это же время вступят в силу ограничения на остановку и парковку на Баласта дамбис и улице Кугю со стороны Даугавы. Они будут действовать до 17:00 воскресенья

В воскресенье с 11:00 до 12:00 будет перекрыто движение по Каменному мосту в направлении Пардаугавы, а также на улицах Кугю, Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис и на Вантовому мосту. На Ранькя дамбис организуют двустороннее движение по встречной полосе, а на Вантовом мосту общественный транспорт будет курсировать по левой полосе.

С 12:30 до 16:15 движение будет закрыто на Набережной 11 Ноября и набережной Генерала Радзиня в направлении улицы Краста - от Каменного моста до Южного моста. Кроме того, с 12:30 до 16:30 перекроют движение по Южному мосту в направлении Пардаугавы - от съезда с улицы Краста до улицы Баускас.

С 12:30 до 17:00 ограничения также затронут улицы Баускас и Мукусалас, транспортную развязку под Островным мостом, тоннель под Каменным мостом, улицы Кугу и Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис и Вантовый мост.

В выходные, 30 и 31 мая, на Набережной 11 Ноября отключат светофоры. Также с вечера субботы до вечера воскресенья будет закрыта парковка для электросамокатов и другого микромобильного транспорта.

Из-за ограничений ожидаются изменения в маршрутах и расписании общественного транспорта.