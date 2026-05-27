Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) призывает в летний период провести во всех самоуправлениях аудит безопасности школ, чтобы оценить готовность учебных заведений к различным угрозам.

Как заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке представитель ЛСС Инара Дундуре, необходимо выяснить фактическую ситуацию на уровне самоуправлений и определить, какие подготовительные работы еще необходимы для обеспечения безопасности детей.

Она сообщила, что от Центра кризисного управления и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) уже получена основная информация. В то же время каждому учебному заведению следует разработать свой план действий и определить на случай угрозы самые безопасные места.

"Опыт Валмиеры показывает, что территории [на которых действует угроза] могут быть более обширными. Это нужно сделать по всей стране, особенно в Латгале", - подчеркнула Дундуре.

Руководитель самоуправления Даугавпилса Андрей Элксниньш на заседании критически высказался о некоторых рекомендациях по безопасности, указав, что во многих местах они не соответствуют реальным условиям в школах и детских садах.

Особое внимание он обратил на так называемый принцип двух стен, который предусматривает пребывание во время угрозы в помещении, где между людьми и внешней стороной здания находятся как минимум две стены. По его словам, в абсолютном большинстве школ и дошкольных учебных заведений это требование невозможно выполнить.

Как указал Элксниньш, ситуация в детских садах такова, что из-за нехватки подходящих помещений у педагогов практически нет возможности обеспечить детям соответствующее рекомендациям убежище.

"Воспитательница детсадовской группы ищет эти две стены, и оказывается, что для группы из 25 детей - это три квадратных метра в коридоре", - отметил руководитель самоуправления.

Элксниньш также указал на проблемы в случаях длительной угрозы, когда детям приходится долго находиться в неподходящих помещениях. Похожие проблемы существуют и в типовых школьных зданиях, где окна есть почти во всех помещениях, включая коридоры, спортивные и актовые залы. В качестве возможного решения он упомянул строительство новых учебных заведений, которые бы изначально соответствовали современным требованиям безопасности.

В то же время, как подчеркнул Элксниньш, главный вопрос в таких ситуациях - безопасность детей, а не непрерывность учебного процесса.

Заместитель начальника ГПСС Иварс Накуртс пояснил, что в настоящее время в случае угрозы не предлагается использовать убежища, так как во многих местах они еще не готовы. Многие самоуправления получили на эти цели финансирование из Европейского фонда регионального развития, однако обустройство убежищ требует времени.

По словам Накуртса, самоуправлениям и школам необходим гибкий подход. В случаях, когда школьные подвалы соответствуют требованиям безопасности, нужно использовать их, а если таких помещений нет, нужно искать другие по возможности безопасные места в здании. В качестве альтернативы он также упомянул возможность в случае необходимости организовать дистанционное обучение.

В качестве примера Накуртс упомянул Резекненское самоуправление. "В самоуправлении в коридорах имеются наклейки "Безопасное место". Разумеется, в конце коридора есть окна, но между ними есть безопасные места, где можно продолжать работу", - сказал он.

Представитель ГПСС также отметил, что ряд самоуправлений в Латгале и Видземе уже проделали значительную работу в сфере безопасности. "Вопрос, что делают Курземе, Земгале и Рига", - сказал Накуртс