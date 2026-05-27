Прошел год с тех пор, как в Латвии начала работу созданная Министерством благосостояния и кризисно-консультационным центром Skalbes линия профилактики насилия — 22045225. Это линия поддержки для людей, которые замечают у себя агрессивные мысли, трудности с контролем гнева или боятся, что конфликт может перерасти в насилие. По данным Skalbes, за год было проведено 280 анонимных консультаций.

Средняя продолжительность одной консультации — почти 25 минут. За это время человек может вместе со специалистом назвать происходящее своими именами, осознать риски насильственного поведения и получить профессиональную поддержку в поиске первых решений.

Каков профиль звонящих?

Данные за первый год работы показывают, что чаще всего на линию профилактики насилия звонят мужчины:

в 210 случаях звонили мужчины, а в 70 случаях — женщины.

Содержание консультаций показывает, что значительная часть звонящих сами начинают осознавать риск насильственного поведения и ищут возможности его предотвратить. Одновременно в 24 случаях поступили звонки от людей, пострадавших от насилия.

Если вы чувствуете склонность к насилию

► Анонимный кризисный телефон, на который можно позвонить до того, как мысли превратятся в насилие: 22045225

Время работы: по рабочим дням 06:00–12:00 и 18:00–00:00, в выходные и праздничные дни круглосуточно

Невысказанный гнев и напряжение могут перерасти в действия, которые причиняют боль. Разговор может стать первым шагом к разрыву этого цикла — еще до того, как мысли превратятся в насилие.

Риск насилия чаще всего затрагивает людей в близких отношениях или совместном домохозяйстве:

в 30 случаях пострадавшей называли супругу, а в 41 случае — другую родственницу или женщину, которая живет в одном домохозяйстве.