Сейчас в Латвии дует сильный северо-западный ветер. По данным синоптиков, в ряде районов порывы достигают 70 км/час, а местами ветер уже валит деревья и повреждает инфраструктуру. Особенно сильный ветер наблюдается в Риге, Рижском регионе и Латгалии.

В среду до 19:00 на единый номер экстренной помощи 112 поступило уже 111 сообщений о последствиях сильного ветра, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В большинстве случаев ветер валил деревья на проезжую часть. В четырёх случаях в Риге деревья упали на автомобили. В одном случае в Риге дерево сорвало часть кровли с жилого дома. В Прейли дерево упало на автомобиль и жилой дом.

Больше всего вызовов — 34 — поступило в Риге, ещё 29 — в Рижском регионе. В Латгалии в связи с последствиями ветра зарегистрировано 27 вызовов.

Очевидцы сообщают, что в Старой Риге у входа в здание Банка Латвии упало дерево. Его ветви и часть ствола оказались на тротуаре, место происшествия ограждено предупреждающими лентами. Госбанкиры не пострадали.

В свою очередь в Торнякалнсе на улице Алтонавас вечером в среду ветер повалил берёзу, которая заблокировала движение транспорта.