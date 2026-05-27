Пограничники задержали гражданина Латвии за повторную перевозку нелегальных мигрантов 0 79

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.05.2026
LETA
Изображение к статье: Забор на границе

Во вторник в Аугшдаугавском крае был задержан гражданин Латвии, который уже второй раз в течение года перевозил нелегальных мигрантов, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пограничной охраны (ГПО) Йоланта Бабишко.

В Таборской волости пограничники пытались остановить для проверки автомобиль марки "Nissan", однако его водитель не подчинился требованиям и продолжил движение.

Пограничники начали преследование, в ходе которого увидели, что водитель высадил из машины нескольких человек, а затем остановил автомобиль.

В ходе розыскных мероприятий пограничники обнаружили недалеко от места высадки пятерых лиц азиатского происхождения без действующих проездных документов, виз и видов на жительство, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

В отношении перевозчика начат уголовный процесс. Это уже второе подобное преступление, совершенное им в течение года. 23 июля 2025 года пограничники в сотрудничестве с сотрудниками Госполиции и муниципальной полиции задержали его в Баускском крае. Тогда водитель также не подчинился приказу остановиться и, резко увеличив скорость, попытался скрыться, однако съехал с дороги в кювет.

В отношении водителя был начат уголовный процесс. Первоначально к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, но на момент совершения второго преступления действовала мера пресечения в виде залога.

#Латвия #миграция #безопасность #уголовный процесс #задержание
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
